Adana'da kırmızı etin satış noktalarına göre değişen fiyatı, vatandaşların alışveriş tercihlerinde etkili oluyor. Kentte 30 yıldır kasaplık yapan Ahmet Kayar'ın verdiği fiyatlara göre kıyma markette 1200, kasapta 700 liraya satılıyor.

Kayar, kuşbaşı etin kilosunun marketlerde 1500-1700 lira, kasaplarda ise 1000-1100 lira arasında olduğunu söyledi. Bonfilenin marketlerde 2500, kasaplarda yaklaşık 1700 lira olduğunu belirten Kayar, "Market ve kasap arasında fiyat anlamında adeta bir uçurum var. Bu da ister istemez vatandaşın cebine yansıyor. O nedenle vatandaşlar genellikle biz kasapları tercih ediyor" dedi.

DANA ETİNDE ET VE SÜT KURUMU TERCİHİ

Kuzu eti çeşitleri kasaplarda 850-1100 lira arasında satılırken bazı marketlerde fiyatlar 1200 liradan başlayıp 1500 liraya kadar çıkıyor. Dana eti çeşitlerinde ise kasap fiyatları 600-1500 lira arasında değişiyor; marketlerde 1000 liradan başlayıp 1600 lirayı aşıyor.

Et ve Süt Kurumu'nda dana eti çeşitleri 400-820 lira arasında satışa sunuluyor. Vatandaşlar, fiyat avantajı nedeniyle dana etinde Et ve Süt Kurumu'nu, kuzu etinde ise kasapları tercih ediyor.

"ESNAFIMIZ ZAM YAPMAMAK İÇİN BİRBİRİYLE REKABET EDİYOR"

Adana Kasaplar Odası Başkanı Murat Saruhan Yağmur, "Esnafımız zam yapmamak için birbiriyle rekabet ediyor. Marketler de eti fahiş fiyatlara satıyorlar" dedi. Market fiyatlarının yüksek olduğunu savunan Yağmur, bu nedenle vatandaşların kasaplara yönelmeye başladığını söyledi.

Yağmur, kuzu ciğerinin kasapta 1000 lira olduğunu, marketlerde ise 1500-1700 liraya kadar satıldığını belirtti. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Ticaret Bakanlığı'nın konuyla ilgili araştırma ve yaptırımlarını sürdürdüğünü de ifade etti.

MÜŞTERİLER FİYAT VE TAZELİĞE BAKIYOR

Kasaptan et alan 40 yaşındaki döner ustası Özgür Ekiz, kasapları fiyatın yanı sıra günlük kesim ve lezzet nedeniyle tercih ettiğini söyledi. Ekiz, "Kasapların taze günlük kesimi, lezzeti ve tezgah dizimi çok daha iyi. Ama marketlerde aynı lezzeti bulamıyoruz" diye konuştu.

Tekstil sektöründe çalışan Ayhan Karadağ da kesim günlerinde kasaplara gittiğini belirterek, "Buralar piyasadan daha hesaplı ve günlük kesim oluyor. O nedenle genellikle kasaptan alışveriş yapıyorum. Markette et fiyatları bana pahalı geliyor" dedi.