Danimarka, Norveç ve İsveç gibi İskandinav ülkelerinin adeta bayrak taşıyıcısı konumunda olan Scandinavian Airlines System (SAS) salı günü bir açıklama yaparak jet yakıtı maiyetlerinde artışların keskin ve ani biçimde olmasından dolayı uçuşlarını azaltacağını duyurdu.

KISA VADEDE UÇUŞ İPTALI BAŞLADI

Stockholm merkezli havayolları şirketi bu hafta içerisinde yüzlerce uçuşun iptal edileceğini belirtti. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre iptal edilecek seferlerin çoğu ise alternatif bağlantıların olduğu İskandinavya içinde kısa mesafeli hatlar olacak.

Şirketin basın sözcüsü, “Orta Doğu’daki mevcut durum ve küresel yakıt fiyatlarındaki keskin ve ani artış göz önüne alındığında, dayanıklılığımızı artırmak için önlemler alıyoruz” dedi. Sözcü, bu önlemlerden birinin “kısa vadede sınırlı sayıda uçuş iptali” olduğunu ifade etti.

UÇUŞ İPTALİNE GİDEN EN BÜYÜK HAVAYOLU

The Telegraph'ın yayınladığı habere göre SAS'ın aldığı karar jet yakıtı krizine bağlı uçuş iptaline giden en büyük havayolu şirketi olmasından dolayı önem taşımakta. Geçtiğimiz hafta yıllık 16 milyon yolcusu olan Air New Zealand da yakıt fiyatlarına gelen zamlar nedeniyle belirli uçuşları iptal etmişti.

KUVEYT VE SUUDİ ARABİSTA BAŞLICA TEDARİKÇİLER

SAS'ın uçuş programlarında kesintiye gitme kararı alması Hürmüz Boğazı'nın kapatılmasının Avrupa'da havayolu şirketleri için daha geniş bir krizi tetiklemesi yönünden endişeleri artırabilir. Öte yandan sektördeki en büyük maliyet kalemi olduğu bilinene kerosen fiyatlarında artışlar da uçuşların karsız bir hale gelmesine neden olabilir.

Avrupa'da jet yakıtı ithalatının yarısına yakını normal şartlarda Hürmüz Boğazı'ndan geçiyor. Suudi Arabistan ve Kuveyt ise bu anlamda başlıca tedarikçiler konumunda.

GÜVENCE KURALLARINI KALDIRMIŞTI

SAS son yıllarda ise Avrupa'da yer alan rakiplerinden farklı olacak şekilde yakıt ihtiyacının daha azlık bir kısmını fiyat sabitleyerek maliyetten tasarruf etme yoluna gitmişti. Şirket Şubat ayı içerisinde yaptığı açıklama ile geçen 12 ay için yakın ihtiyacının hiçbir kısmının hedge edilmediğini daha önceki tüketimin ise en az yüzde 40 kadarlık kısmının güvence altına alınmasını şart koşan kuralları kaldırdığını belirtmişti. SAS firmasının 2026 yılı için fiyat sabitleyip sabitlemeyeceği ise bilinmiyor.