Çin'in köklü otomotiv üreticileri FAW ve GAC, giderek sertleşen rekabet ortamında pazar paylarını koruyabilmek ve mali baskıyı azaltabilmek için birleşme seçeneğini değerlendiriyor. Çin hükümetinin de desteklediği öne sürülen olası birleşmenin, Toyota ile ülkedeki ortak üretim faaliyetlerini de doğrudan etkilemesi bekleniyor. Bu sürecin arkasında ise Çin'de "neijuan" olarak tanımlanan, yoğun rekabetin şirketleri büyümek yerine giderek daha fazla zorladığı durum bulunuyor.

Çin elektrikli otomobil pazarını takip edenlerin kısa sürede karşılaşacağı isimlerden biri Xpeng'in CEO'su He Xiaopeng. Xiaopeng, geçen yıl Çin otomotiv sektörünün geleceğine ilişkin değerlendirmesinde, ülkedeki otomobil üreticilerinin karşı karşıya olduğu temel sorunlardan birinin marka ve model sayısındaki aşırı artış olduğunu belirtmişti.

Çin otomotiv pazarındaki rekabetin giderek daha da yoğunlaşması, üreticiler üzerindeki baskıyı artırıyor. Çin pazarı üzerine çalışan Amerikalı danışman Tu Le de bu hafta yaptığı değerlendirmede, sektörde beklenen konsolidasyonun zaman alacağını ancak zayıf durumdaki şirketlerin bir noktada pazardan çekilmek zorunda kalabileceğini söyledi.

Çin otomotiv sektöründe rekabet kızışıyor

Çin, elektrikli otomobilleri geleceğin önemli ulaşım araçlarından biri olarak konumlandırırken sektördeki üreticiler arasında yoğun bir rekabet ortaya çıktı. Bunun sonucunda yeni modellerin çok kısa aralıklarla piyasaya çıkması, teknolojinin hızla gelişmesi ve fiyat rekabetinin sertleşmesiyle birlikte otomotiv pazarı giderek daha parçalı bir yapıya büründü.

Bu süreç Çinli üreticilerin özellikle batarya teknolojisi, düşük maliyetli üretim ve elektrikli araç yazılımları gibi alanlarda önemli bir kapasite geliştirmesini sağladı. Ancak aynı zamanda çok sayıda üreticinin aynı pazarda mücadele etmesi, şirketlerin kârlılık ve sürdürülebilirlik açısından daha fazla baskı altında kalmasına yol açtı.

Bugün Çin otomotiv pazarında BYD, Chery, Geely ve SAIC gibi büyük üreticilerin yanı sıra Xiaomi ve Xpeng gibi daha yeni şirketler de güçlü bir rekabet oluşturuyor. Üretici sayısının yüksek olması ise sektörün önümüzdeki yıllarda daha fazla birleşme ve el değiştirmeye sahne olabileceği beklentisini güçlendiriyor.

Sırada FAW ve GAC var

Bu ortamda gündeme gelen iki şirket ise Çin'in en köklü otomotiv üreticilerinden FAW ve GAC.

Çin merkezli Caixin'in haberine göre, FAW ve GAC olası bir birleşme veya yeniden yapılanma üzerinde çalışıyor. İki şirketin de devlet bağlantıları bulunuyor. FAW, Çin Devlet Varlıkları Denetleme ve Yönetim Komisyonu'nun (SASAC) denetiminde faaliyet gösterirken GAC, merkezi Guangzhou'da bulunduğu için Guangdong eyalet yönetimiyle bağlantılı bir yapıya sahip.

Çin medyasında yer alan haberlere göre hükümet, iki şirketin mevcut kaynaklarını daha verimli kullanabilmesi amacıyla bir anlaşmaya varmaları konusunda baskı yapıyor. Gündemdeki seçenekler arasında karşılıklı hisse alımları ve iki şirketin belirli operasyonlarının aynı çatı altında birleştirilmesi bulunuyor.

Amaç, iki üreticinin birbirleriyle rekabet eden faaliyetlerini azaltarak üretim kapasitesi, teknoloji ve yatırımlarda daha yüksek verimlilik elde etmek.

Toyota bağlantısı dikkat çekiyor

Olası birleşmenin en dikkat çekici taraflarından biri ise Toyota.

FAW ve GAC'nin Çin'deki Toyota ortaklıkları bulunuyor. FAW-Toyota ve GAC-Toyota, Toyota'nın Çin'deki araçlarının üretim ve satışında faaliyet gösteren iki ayrı ortak girişim olarak çalışıyor.

Çin merkezli 36Kr'nin aktardığı senaryoya göre, olası yeniden yapılanmanın bir parçası olarak FAW-Toyota'nın GAC-Toyota'yı satın alması ve iki şirketin Toyota operasyonlarının tek bir yönetim altında birleştirilmesi gündeme gelebilir. Böyle bir yapı, Toyota'nın Çin'deki üretim ve satış faaliyetlerinin daha merkezi bir biçimde yönetilmesine olanak sağlayabilir.

Bu nedenle söz konusu hamle yalnızca FAW ve GAC arasındaki bir kurumsal birleşme olarak değerlendirilmiyor. İki şirketin Toyota ile olan ortaklıklarının geleceği de sürecin önemli başlıklarından biri olarak öne çıkıyor.

"Neijuan" baskısı

Çin otomotiv sektöründeki bu dönüşümün arkasındaki kavramlardan biri ise "neijuan".

Çin'de kullanılan bu terim, yoğun rekabetin şirketleri sürdürülebilir bir büyüme yerine daha fazla üretim, daha düşük fiyatlar ve daha yüksek maliyetler üzerinden birbirleriyle yarışmaya zorladığı bir durumu ifade ediyor.

Otomotiv sektöründe bunun sonucu olarak şirketler üretim kapasitelerini artırırken fiyatlar düşebiliyor, kâr marjları daralabiliyor ve gelir artışı artan maliyetleri karşılamakta yetersiz kalabiliyor.

Bu nedenle Çin'deki otomotiv üreticileri için yalnızca daha fazla araç satmak yeterli olmayabilir. Maliyetleri düşürmek, üretim kapasitesini daha verimli kullanmak ve yurtdışı pazarlarda büyümek de giderek daha önemli hale geliyor.

S&P Global Ratings'in Çin otomotiv sektöründeki kurumsal derecelendirmelerden sorumlu direktörü Claire Yuan da SCMP'ye yaptığı değerlendirmede, FAW ve GAC arasındaki olası birleşmenin Toyota'nın Çin'deki faaliyetleri açısından önem taşıyabileceğine dikkat çekti.

Eğer iki şirketin Toyota ortaklıkları da aynı yapı altında birleştirilirse, bugün ayrı ayrı faaliyet gösteren FAW-Toyota ve GAC-Toyota'nın Çin pazarındaki konumları da değişebilir.

Çin otomotiv sektöründe beklenen konsolidasyonun gerçekleşmesi halinde FAW ve GAC'nin birleşmesi, yalnızca iki köklü üreticinin geleceğini değil, Toyota'nın dünyanın en büyük otomotiv pazarlarından biri olan Çin'deki faaliyetlerinin yapısını da değiştirebilecek adımlardan biri olabilir.