İsrail-İran savaşından en çok enerji fiyatları etkilendi. İsrail'in İran'ın sahalarını vurması ve İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatma endişesi ile savaşın seyri de ekonomik olarak bütün dünyayı zorluyor.

Türkiye'deki akaryakıt fiyatlarına da sürekli zam gelmesi araç sahiplerini zor durumda bırakıyor. Sektör kaynaklarının aktardığına göre bu geceden itibaren benzine 1,56 TL, motorine 1,87 TL zam bekleniyor. Son olarak motorin litre fiyatına 1 lira 75 kuruşluk bir zam yapılmıştı.

TÜRKİYE ZAM DALGASI ALTINDA

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, İsrail ile İran arasında tırmanan gerilimin küresel petrol arzında aksamalara yol açabileceğini belirtti.

Türkiye’nin doğal gaz arzında şu an için bir sorun yaşanmadığını vurgulayan Bayraktar, “İran’dan gaz alımımız sürüyor ancak petrol ithalatımız yok. Bu nedenle gaz tarafında risk görmüyoruz” dedi.

Petrol fiyatlarındaki artışa da değinen Bayraktar, küresel piyasaların jeopolitik gelişmelere anında tepki verdiğini dile getirerek, “Petrol fiyatlarında yukarı yönlü hareket başladı. Daha da artabilir. Ancak mevcut durumda arz açısından ciddi bir sorunla karşı karşıya değiliz” ifadelerini kullandı.

18 HAZİRAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.44 TL

Motorin litre fiyatı: 49.51 TL

LPG litre fiyatı: 25.09 TL

İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 48.29 TL

Motorin litre fiyatı: 49.39 TL

LPG litre fiyatı: 24.49 TL

Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 49.10 TL

Motorin litre fiyatı: 50.36 TL

LPG litre fiyatı: 24.99 TL

İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 49.44 TL

Motorin litre fiyatı: 50.70 TL

LPG litre fiyatı: 24.94 TL