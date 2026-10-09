Spot gümüş, TSİ 09.15 itibarıyla yüzde 1,8 artışla ons başına 60,26 dolara yükseldi. Metal, iki aylık en düşük seviyelerinden toparlanırken, petrol fiyatlarındaki düşüş ve tahvil getirilerindeki gerileme fiyat hareketinde etkili oldu.

Aynı dönemde platin yüzde 2,6 artarak 1.676,67 dolara, paladyum ise yüzde 2,8 yükselerek 1.154,70 dolara ulaştı. Ancak üç metal de haftayı kayıpla tamamlama yolunda ilerliyor.

"GÜMÜŞTEKİ FİYAT HAREKETİ HAYAL KIRIKLIĞI YARATTI"

Amplify ETFs Ürün Geliştirme Başkan Yardımcısı Nate Miller, Kitco News'e verdiği röportajda gümüşün yıl başındaki zirvelerinden bu yana gösterdiği performansın hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Miller, buna karşın gümüş fiyatlarının bir yıl öncesine göre hâlâ oldukça yüksek seviyelerde bulunduğunu belirtti.

Zorlu piyasa koşullarına rağmen Miller, gümüşün yeni bir taban oluşturduğuna ve uzun vadeli yükseliş trendinin devam ettiğine inandığını ifade etti. Analist, Fed'in enflasyonu tamamen kontrol altına alabileceğine ilişkin şüphelerin de fiyatta etkili olduğunu vurguladı.

Miller, yükselen faiz oranı beklentilerinin kıymetli metaller üzerinde önemli baskı oluşturduğunu söyledi. Yatırımcıların kalıcı enflasyonun ve itibari para birimlerinin satın alma gücündeki azalmanın yarattığı uzun vadeli riskleri göz ardı etmemesi gerektiğini belirtti.

ABD Hazine tahvil getirileri, 30 yıllık tahvil ihalesinde görülen güçlü talebin ardından 24 yılın zirvelerinden geriledi. İhaledeki talep, son satış dalgasına rağmen yatırımcıların uzun vadeli devlet tahvillerini almaya istekli olduğunu gösterdi.

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