Küresel piyasaların radarında Orta Doğu'daki gelişmeler yer alıyor. Finans dünyasının önemli isimlerinden karamsar bir tablo çiziliyor.

HSBC Yönetim Kurulu Başkanı Brendan Nelson, bölgedeki çatışmaların dünya genelindeki büyüme hedefleri ve enflasyon oranları üzerinde ciddi riskler barındırdığını belirterek, enerji piyasalarının geleceğine dair kritik değerlendirmeler paylaştı.

Küresel enerji akışının yeniden sağlıklı bir şekilde tesis edilmesinin, ancak bölgede kalıcı bir barış anlaşmasına varılmasıyla mümkün olacağına dikkat çekildi.

PETROLDE KRİTİK BEKLEYİŞ

Jeopolitik belirsizliklerin devam ettiği her senaryoda enerji piyasalarının yoğun baskı altında kalmaya devam edeceği öngörülüyor.

Küresel petrol ve doğal gaz akışının yaklaşık yüzde 20'sine ev sahipliği yapan Hürmüz Boğazı'nda yaşanabilecek olası arz kesintilerine yönelik endişeler, piyasalarda şimdiden etkisini hissettiriyor. Söz konusu endişelerin doğrudan bir yansıması olarak petrol fiyatlarının 100 dolar sınırına yakın seyretmesi, küresel ticaretin üzerindeki kara bulutları daha da yoğunlaştırıyor.

STAGFLASYON VE ENFASYON RİSKİ

Mevcut çatışmaların dünya ekonomisine olan tam faturasının henüz netleşmediği belirtilirken, küresel büyüme, ticaret ve enflasyon tahminlerine oldukça temkinli yaklaşılması gerektiğinin altı çiziliyor. Artan enerji maliyetlerinin bir yandan genel enflasyonu yukarı çekerken diğer yandan ekonomik faaliyetleri baskılaması, piyasalarda stagflasyon riskini ve kalıcı enerji kesintisi ihtimalini güçlendiren temel unsurlar olarak öne çıkıyor.

Para politikalarına yönelik beklentiler de ilgili gelişmeler ışığında yeniden şekilleniyor. Piyasa faizlerindeki artışın beraberinde getirdiği sıkı finansal koşulların, enflasyon riskleri yüksek seyretmeye devam etse dahi, ABD, Avrupa ve İngiltere merkez bankalarını bu yıl faiz artırımı konusunda beklemede kalmaya zorlayabileceği tahmin ediliyor.