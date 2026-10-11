PC kullanıcıları için artan donanım maliyetleri, işlemci üreticilerini stratejik bir değişikliğe zorluyor. Intel ve AMD, kullanıcıların bütçe dostu seçeneklere erişebilmesi için eski nesil bellek teknolojilerine geri dönüş yapıyor. Bu hamle, özellikle DDR5 belleklerin yüksek fiyatları karşısında önemli bir alternatif oluşturuyor.

Gigabyte, Intel'in LGA 1700 soket yapısını kullanan yeni işlemciler için anakart desteğini yeniden aktif hale getirdi. 2021 yılında tanıtılan bu soket, başlangıçta hem DDR4 hem de DDR5 belleklerle uyumlu olarak piyasaya sürülmüştü. Intel, 2024 yılında bu soket yapısında sadece DDR5 desteğine odaklanmıştı. Ancak gelen son bilgilere göre, 2027 yılının başlarında piyasaya çıkması beklenen yeni işlemcilerle birlikte çift format desteği geri dönüyor.

"DDR4 BELLEKLER FİYAT ARTIŞLARINDAN ÇOK DAHA AZ ETKİLENİYOR"

Bu stratejik geri dönüş, LGA 1700 soketinin her iki bellek türüyle olan uyumluluğundan kaynaklanıyor. Kullanıcılar, yeni bir işlemciye geçerken pahalı DDR5 bellek kitlerine yatırım yapmak zorunda kalmayacak. Intel henüz bu gelişmelere ilişkin resmi bir açıklama yapmadı. Yine de sektördeki beklentiler, bu adımın kullanıcıların donanım yükseltme süreçlerini kolaylaştıracağı yönünde.

DDR4 bellekler, DDR5 teknolojisine kıyasla fiyat artışlarından çok daha az etkileniyor. Bu durum, eski nesil donanımların neden hala tercih edildiğini net bir şekilde ortaya koyuyor. AMD tarafında da benzer bir yaklaşım gözlemleniyor ve şirket eski platformlarını güncel tutmaya devam ediyor. Ağustos ayında Gigabyte, AMD'nin DDR4 uyumlu AM4 platformu için yeni anakart serisini duyurdu.

Bu hamle, Ryzen 7 5800X3D işlemcisinin 10. yıl dönümü şerefine gerçekleştirilen bir yeniden lansman ile desteklendi. DDR4 bellekler, 2014 yılından bu yana piyasada olmasına rağmen hala güncelliğini koruyor. DDR5 bellekler daha yüksek hız ve enerji verimliliği sunsa da, mevcut fiyat farkı bu avantajları gölgede bırakıyor.

Örneğin, 32GB kapasiteli bir Corsair Vengeance DDR5 kitinin fiyatı 620 dolar seviyelerinde seyrediyor. Aynı kapasiteye sahip bir DDR4 kitinin fiyatı ise yaklaşık 260 dolar civarında kalıyor. DDR5 belleklerin maliyeti, DDR4 seçeneklerine göre iki katından fazla bir fark oluşturuyor.



