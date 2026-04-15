Küresel piyasalarda artan belirsizlik, gümüş fiyatlarını dar bir bantta tutuyor. Yatırımcılar, Orta-Doğu'daki gerilimi yakından izlemeye devam ediyor. Gümüş fiyatlarında görülen bu sıkılaşma, piyasada kararsızlığın arttığını gösteriyor. 13-14 Nisan’da fiyatlar sert biçimde gerileme göstererek 72,61 dolara kadar geriledi. Güçlenen dolar ve enflasyon endişeleri satışları daha da tetikledi. Gümüş fiyatları bugün öğlen seansında 13.00'te 78,51 dolar seviyesinde bulunuyor. ABD-İRAN ÇIKMAZI PİYASALARI VURDU ABD-İran görüşmelerinin tıkanması piyasaları vurdu. İran limanlarına ilişkin hamleler risk algısını artırdı. Fakat yeniden müzakere sinyali tansiyonu düşürdü. Dolar endeksindeki dalgalanma piyasayı etkiliyor. Faiz indirimi beklentileri gümüş üzerinde baskı kuruyor. Petrol fiyatlarındaki düşüş ise enflasyon tarafında rahatlama sağladı. ARZ AÇIĞI 6 YILDIR SÜRÜYOR Gümüşte arz açığı 6 yıldır sürüyor. 2026’da 67 milyon ons açık bekleniyor. Güneş enerjisi ve elektrikli araç talebi fiyatların yukarı çıkmasını destekliyor. Gümüş 72,10-75,50 aralığında konsolide oluyor. Fiyat 74 dolar civarında destek buluyor. Yukarı yönlü trend çizgisi korunuyor. *BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.

