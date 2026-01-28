

İzmir Bayraklı’da berber Hüseyin Doğan, geçim sıkıntısı yaşayan asgari ücretli, emekli ve kiracılar için tıraş ücretini 150 liraya sabitledi. Ayrıca maddi durumu olmayan vatandaşlar için günde dört kişiye ücretsiz tıraş hizmeti sunan 'askıda tıraş' uygulamasını başlattı. Doğan, uygulamayla ilgili olarak “Normalde saç sakal 600 TL. Dört tane koltuğumuz var. Her koltukta ihtiyaç sahibi 1 kişiyi tıraş edeceğiz” diye konuştu.

Berber Hüseyin’e tıraş olmaya gelen emekli Seyfettin Solmaz, “Geçim sıkıntısı çok. İnsan istediğini alamıyor. Allah Hüseyin kardeşimizden bin kere razı olsun” ifadelerini kullandı.