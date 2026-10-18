Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde havaların soğumasıyla soba, odun ve kömür alışverişi hareketlendi. Ancak kışa hazırlanan yurttaşlar, 15 bin liraya kadar çıkan soba fiyatları ve yakacak giderleri karşısında bütçelerinin yetersiz kaldığını dile getiriyor.

Kış için soba bakmaya gelen dört çocuk babası Raif Baladak, İŞKUR'dan aldığı ücretin 15 bin lira olduğunu belirterek, “Bu parayla ancak bir soba alabiliyorum. Evde dört çocuğum var. Peki, çocuklarımın okul ihtiyaçlarını nasıl karşılayabilirim?” diye sordu.

“ÇOCUĞUMUN EKMEĞİNE AYIRACAĞIM PARAYI YAKACAĞA VERMEK ZORUNDA KALACAĞIM”

Kira, su ve çocuklarının ihtiyaçlarını nasıl karşılayacağını soran Baladak, yetkililerin seslerini duymasını istedi. Bölgede kışın altı ay sürdüğünü söyleyen Baladak, sobanın yanı sıra odun ve kömür de almak zorunda olduğunu anlattı:

“Çocuğumun ekmeğine ayıracağım parayı yakacağa vermek zorunda kalacağım. Odun gibi ihtiyaçlara para harcayacağım. Yani aç kalacağım ki evin içini ısıtabileyim.”

Baktığı sobaların fiyatlarının 9 bin liradan başladığını belirten bir başka yurttaş da ısınma, yakacak, giyim ve okul masrafları arasında kaldıklarını söyledi. Gelirlerinin artmadığını ifade eden yurttaş, elektrik ve su gibi giderlerle birlikte geçinmenin zorlaştığını anlattı.

“ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDEN VE GIDADAN KISMAK ZORUNDA KALIYORUZ”

Kömür kullanamadıklarını, odun yaktıklarını söyleyen Hamdi Durmaz ise yakacak fiyatlarının en az iki katına çıktığını belirtti. Durmaz, dört beş yıl önce fiyatların iki üç yılda bir değiştiğini, son iki üç yıldır ise her ay değiştiğini ifade etti.

Bölgede kışın uzun sürmesinin bütçelerine etkisini anlatan Durmaz, “Bu farkı karşılayabilmek için başka ihtiyaçlarımızdan, örneğin çocukların eğitiminden ve gıdadan kısmak zorunda kalıyoruz” dedi.

SOBACI: GEÇEN YIL BİN LİRA OLAN SOBA ŞİMDİ 2 BİN LİRA

Yaklaşık 16 yıldır soba üretimi ve satışı yapan Mevlan Dere de satışlarının geçmişe göre oldukça azaldığını söyledi. Geçen yıl bin liraya sattıkları sobayı bu yıl 2 bin liraya sattıklarını belirten Dere, soba fiyatlarının kaliteye göre bin ile 15 bin lira arasında değiştiğini aktardı.

Alım gücünün düştüğünü dile getiren Dere, “Eskiden bir odaya iki soba kuran insanlar, şimdi bütün evi ısıtabilmek için tek soba kuruyor” diye konuştu.