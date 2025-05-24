Doğa sever vatandaşlar için Türkiye'nin güneybatısı adeta cennet gibi bir imkan sunuyor. Orta gelirli vatandaşlar sahil kenarındaki otellerin ücretlerini ödeyemezken artık kamp kurmaları da mümkün olmayacak.

Kamp alanları, temmuz ayı fiyatlandırmalarına göre son 5 yılda gelen zamlarla neredeyse otel fiyatlarına yaklaştı.

SON 5 YILLIK SEYİR ÜRKÜTÜYOR

Doğa severler, daha uygun maliyetli ve daha özgür bir tatil şekli olan çadır kamplarına yönelirken, pandemiyle artan karavan merakı da bu alanlarda kendine yer bulabiliyor.

Güneybatı sahillerinde yer alan bir kamping’in 2021-2025 fiyatlarına bakıldığında ise “uygun maliyetin” zorlaştığı da anlaşılıyor.

2021 yılında temmuz ayında gecelik karavan yer ücreti, karavan kişi başı ücreti ve çadır kişi başı ücretlerinin 60 TL olduğu görülürken, çadır yer ücreti ise gecelik 40 TL oluyor.

2022 yılında fiyatlar yine temmuz ayı için yüzde 40 seviyesinde artış göstererek 85 ve 55 TL’ye çıkıyor.

2023 yılına geldiğimizde fiyat artışları yüksek oluyor. Yüzde 130 oranında artan fiyatlarda karavan, karavandaki kişiler ve çadırdaki kişiler için ücretler 195,5 TL, çadır yeri için ödenen ücret ise 126,5 TL oluyor.

2024 yılında daha da hızlanan artış oranı ortalama yüzde 165, 2025 yılında ise yüzde 225 oranında oluyor.

Bu yaz temmuz ayında kamp yapmak isteyen bir karavan sahibi 2021 yılında 60 TL olan karavan yer ücreti ve karavanda kalan kişi başı ücret için 1600 TL ödemek durumunda olurken, çadırda kalan kişi de gecelik aynı ücreti ödüyor. Çadır yer ücreti ise 2021 yılında 40 TL iken, 2025’te 1250 TL oluyor. Ücretler 5 yılda ortalama yüzde 2681 oranında artıyor.

ASGARİ ÜCRETLİNİN TATİL GÜNLERİ DÜŞÜYOR

Asgari ücretli bir vatandaşın çadırı ile tatil yapmak için kullandığı süreler de azaldı. Harcamaları karşılayamayan vatandaşlar geçmişe oranla daha az sürede tatil yapıyor.

Çadırda kalmayı tercih ederlerse, yine temmuz ayında 2 kişinin tatil süreleri 2021’de 18 gün ike 2025’de bu oran 5 güne kadar düştü.