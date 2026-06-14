Video oyun endüstrisinde devasa açık dünyalar ve gerçeğe yakın grafikler nedeniyle yüz milyonlarca doları bulan geliştirme bütçeleri, şirketleri radikal kararlar almaya zorluyor. Yeni nesil AAA (yüksek bütçeli) oyunların standart satış fiyatlarının 70 dolar seviyesine çıkması üzerine harekete geçen Xbox strateji yöneticileri, bu maliyet bariyerini aşmak ve oyunculara daha bütçe dostu alternatifler sunmak için oyun içi reklam modelini masaya yatırdı.

DENEYİMİ BOZMAYACAK



Oynaması ücretsiz (Free-to-Play) yapımlarda uzun süredir kullanılan bu yöntem, yeni stratejiyle birlikte artık tam sürüm ücretli oyunlara da entegre edilecek. Sistemin temelinde, reklam görmeyi kabul eden kullanıcılara oyunların çok daha düşük fiyat etiketleriyle sunulması fikri yer alıyor.

Xbox yönetimi, reklamların oyun deneyimini baltalamaması için "doğal yerleşim" yöntemine odaklanıyor. Oyuncular, ekranı kaplayan rahatsız edici pop-up reklamlar yerine; oyun dünyasının içindeki sokak panoları veya dijital televizyon ekranları gibi akışı bozmayan alanlarda reklamlarla karşılaşacak.

DAHA UCUZ OLACAK



Yeni gelir modelinin, Xbox'ın milyonlarca abonesi bulunan popüler üyelik sistemi Game Pass ekosistemine de dahil edilmesi planlanıyor. Şirket, mevcut abonelik paketlerinin yanı sıra, daha uygun fiyatlı "reklam destekli" yeni bir Game Pass abonelik seçeneği üzerinde aktif olarak çalışıyor.