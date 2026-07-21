Mutlak butlanla CHP’nin başına getirilen Kemal Kılıçdaroğlu, genel başkan yardımcısı olarak Berhan Şimşek’i atamıştı. Şimşek’e, 10 yıllık hayat arkadaşı Özlem Şanver’e psikolojik ve fiziksel şiddet uyguladığı gerekçesiyle uzaklaştırma kararı verildiği ortaya çıktı.

KAYITLAR DEĞERLENDİRİLDİ

BirGün’ün haberine göre; Şanver, Nisan 2026’da Şimşek’ten şikayetçi oldu ve koruma talebinde bulundu. Mahkeme, Şimşek hakkında iki ay süreyle uzaklaştırma kararı verdi.

Mahkeme 29 Haziran’da, başvurucunun beyanlarını, dosya kapsamını ve UYAP kayıtlarını yeniden değerlendirdi. Şanver’in, Şimşek tarafından “şiddete uğrama tehlikesinin devam ettiği” kanaatine vararak kararı 2 ay daha uzattı.

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Şimşek, tedbir süresince Şanver’e yönelik şiddet tehdidi, hakaret ve aşağılayıcı söz veya davranışlarda bulunamayacak. Ayrıca Şanver’in konutuna, iş yerine ve okuluna yaklaşmayacak, iletişim araçlarıyla rahatsız etmeyecek ve varsa ruhsatlı silahlarını teslim edecek. Şanver’in, tedbir kararlarının ihlal edildiği gerekçesiyle yaptığı zorlama hapsi başvurusunun mahkemece reddedildiği belirtildi.

ZORLAMA HAPİS kararı

Ancak itiraz üzerine dosyayı inceleyen üst mahkeme, ret kararını kaldırdı. Üst mahkeme, mağdurun ifadesi ve diğer delillerin yeterince değerlendirilmediğini belirterek dosyayı yeniden karar verilmek üzere alt mahkemeye gönderdi.