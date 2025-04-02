Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, CHP'nin önde gelen siyasetçileri hakkında yapay zeka kullanılarak bazı videoların ve ses kayıtlarının servis edilebileceği duyumları aldığını açıkladı.

Çelik, programda aldığı bir duyum üzerine, CHP'li siyasetçilerle ilgili olarak yapay zeka ile oluşturulmuş sahte telefon konuşmaları ve görüntülerin servis edilebileceğini belirtti. Konuyla ilgili şu ifadeleri kullandı:

"Şimdi yeni bir şey duyuyoruz. Hem de bir iki noktadan duydum. İnsanlar gelip bana dediler ki, 'Sizin partinizdeki önemli siyasi aktörlerle ilgili yapay zeka üzerinden söylenmeyen sözleri söylemiş gibi gösterecekler.' Bunu biraz düşündüm. Yapabilirler mi? Yapabilirler. 2023 seçimlerinden önce montaj videolar üzerinden terör örgütleriyle CHP'yi ilişkilendirenler, sonra da çıkıp televizyon programında o montajı itiraf edenler her şeyi yapabilirler."

"TARİHE NOT OLSUN"

Çelik, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Tarihe bir not olsun. Yarın Cumhuriyet Halk Partisi'nin önde gelen aktörleriyle ilgili ya da Türkiye siyasetinin önemli aktörleriyle ilgili bir takım telefon konuşmaları, bir takım görüntüler vs servis edilebilir."