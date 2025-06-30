Mart ayında yapılan yasa dışı bahis operasyonları sonucunda aralarında Pozitifbank, Payfix ve Flash TV'nin sahibi Erkan Kork'un da bulunduğu 21 isim tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.



Kork'un sahibi olduğu şirketlere kayyum atanarak, yönetimleri Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na (TMSF) devredilirken, şirketler arasında yer alan Flash Haber TV'nin TMSF tarafından satıldığı öne sürüldü.

MHP'Lİ İSİM SATIN ALDI İDDİASI

3 dönem boyunca MHP milletvekilliği yapan Arzu Erdem'in sahibi olduğu TYT Türk, TMSF'nin kontrolünde bulunan Flash Haber TV'yi satın alındığı iddia edilmişti.



Türkiye’nin Yeni Televizyonu sloganıyla yola çıkan TYT Türk, 2025 yılı başında medya dünyasına hızlı bir giriş yapmış, RTÜK ve frekans devir işlemlerini hızlıca tamamlamasıyla dikkat çekmişti.

ARZU ERDEM'DEN AÇIKLAMA GELDİ

Oda TV'den Uğur Can Biçer'e konuşan Erdem, "Çıkan haberler doğru değil. Neden böyle bir haber çıktığını bilmiyorum. Bir kere satılmadı ki o kanal ben satın alayım. Çok ilginç. Çok uzun yıllar siyaset yaptım. Şaşırıyorum bu haberlere. Medya işini iyi yapmak lazım. Onun için medya sektöründeyim. Bu teyide muhtaç bir durumdur. Siz nasıl arıyorsunuz şimdi. Var mı bunun gerçeği demek lazım" ifadelerini kullandı.