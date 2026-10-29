Oyuncu ve müzisyen Mustafa Mert Koç, Bebek'te otomobilinde bir kadın arkadaşıyla görüntülendi. Patlayan flaşlar karşısında rahat tavırlarıyla dikkat çeken Koç, yanındaki kişinin kim olduğunu da açıkladı.

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Mustafa Mert Koç, Bebek trafiğinde otomobilinin içinde kadın arkadaşıyla objektiflere yansıdı. Basın mensuplarını selamlayan Koç, trafiğin aktığını belirterek yoluna devam etti.

Yanındaki kadının kim olduğu sorulunca Koç, “Bir arkadaşım” yanıtını verdi. Muhabirlere teşekkür eden oyuncu, ardından otomobiliyle bölgeden ayrıldı.