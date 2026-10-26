Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunda resmi olmayan sonuçlara göre Luiz Inacio Lula da Silva’ya yenilen sağcı aday Flavio Bolsonaro, seçim sonuçlarını tanımadığını açıkladı. Bolsonaro, oy verme süresinin iki saat uzatılmasını gerekçe göstererek seçimlerin iptali için yargıya başvuracağını bildirdi.

Sandıkların yüzde 99,89’unun açıldığı verilere göre Lula da Silva, geçerli oyların yüzde 51,77’sini alarak zafer ilan etti. Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro’nun oğlu Flavio Bolsonaro’nun oy oranı ise yüzde 48,23 oldu.

“SONUÇLARIN İPTALİNİ TALEP EDECEĞİM”

Ulusal basında yer alan haberlere göre Bolsonaro, Yargıç Cristiano Zanin’in oy verme süresini iki saat uzatma kararına karşı çıktı. Kararın farklı eyaletlerdeki seçmenler arasında eşitliği ihlal ettiğini savunan Bolsonaro, şöyle konuştu:

“Sandıkların yeniden açılmadığı eyaletlerde ne kadar oy alabileceğimi asla bilemeyeceğim. Seçimleri bu gerçekleşme biçimiyle tanımak imkansızdır. Sonuçların iptalini talep edeceğim.”

KENDİ EKİBİ DE UZATMA İSTEMİŞ

Ulusal basın, Bolsonaro kanadından gelen itirazlara rağmen kendi seçim kampanyası ekibinin de oy verme saatlerinin uzatılması için Yüksek Seçim Mahkemesi’ne (TSE) resmi başvuruda bulunduğunu aktardı.

Ekibin başvurusu, Minas Gerais, Rio Grande do Sul, Parana, Sao Paulo ve Santa Catarina eyaletlerindeki bazı belediyeleri kapsıyordu.

KARAR YALNIZCA KAPANMAYAN MERKEZLERİ KAPSADI

Oy verme işleminin resmi bitiş saati olan 17.00 sınırında alınan uzatma kararı, sandıklarda karmaşaya yol açmıştı. Karar açıklandığında ülke genelindeki sandıkların büyük bölümü kapanmıştı.

Tepkiler üzerine açıklama yapan mahkeme yetkilileri, uzatmanın yalnızca henüz kapanmamış seçim merkezlerini kapsadığını bildirmişti.

Zanin, Lula da Silva’nın seçim ekibinin toplu taşımadaki kısıtlamalar ve ulaşım sorunları nedeniyle yaptığı oy verme süresini iki saat uzatma talebini kabul etmişti.