Brezilya’da devlet başkanlığı seçiminin ikinci turunu kaybeden ve kara para aklama suçlamasıyla yargılanan aşırı sağcı Flavio Bolsonaro’nun, mahkemenin pasaportlarını teslim etme kararına rağmen ülkeyi terk ederek ABD’ye gittiği öne sürüldü.

CNN’in haberine göre Bolsonaro, Yüksek Mahkeme’nin pasaportlarını teslim etmesi yönündeki kararına rağmen ABD’ye hareket etti. ABD’li bir yetkili, CNN’e yaptığı açıklamada Bolsonaro’nun Florida’ya uçtuğunu söyledi.

Brezilya’daki ABD Büyükelçiliği ve Bolsonaro’nun avukatı ise konuya ilişkin yorum taleplerine yanıt vermedi.

MAHKEME 24 SAAT SÜRE VERMİŞTİ

Brezilya Yüksek Mahkemesi, hakkında yürütülen kara para aklama soruşturması kapsamında Bolsonaro’ya pasaportlarını 24 saat içinde teslim etmesi talimatını vermişti.

Mahkemenin kararına rağmen pasaportlarını teslim etmediği belirtilen Bolsonaro’nun belgelerinin iptal edildiği, buna karşın ülkeyi gizlice terk ederek ABD’ye gittiği iddia edildi. Ancak söz konusu iddia resmi makamlar tarafından henüz doğrulanmadı.

Brezilya’da devlet başkanlığı seçimini kaybeden ve hakkında kara para aklama iddialarıyla soruşturmalar yürütülen Flavio Bolsonaro’nun, mahkemenin kararına rağmen pasaportlarını teslim etmediği belirtildi.

Brezilya Federal Polisi, Bolsonaro’nun hem umuma mahsus hem de diplomatik pasaportlarını iptal etti. Buna rağmen Bolsonaro’nun ülkeyi terk ederek ABD’ye gittiği öne sürüldü.

ÜLKEDEN NASIL AYRILDIĞI BELİRSİZ

Bolsonaro, mahkeme kararının ardından ülkeyi terk etmeyi düşünmediğini açıklamıştı. Ancak teslim süresi dolduğunda kendisinden herhangi bir açıklama gelmedi.

Bolsonaro’nun yaklaşık 24 saattir sosyal medya hesapları veya basın aracılığıyla konuya ilişkin açıklama yapmadığı belirtildi.

Üst düzey bir Federal Polis yetkilisi, Bolsonaro’nun resmi sınır kapılarından çıkış yaptığına ilişkin herhangi bir kaydın bulunmadığını söyledi.

Bolsonaro ailesine yakın kaynaklar, eski devlet başkanının pasaport kısıtlaması yürürlüğe girmeden hemen önce gizlice ABD’ye giden bir uçağa bindiğini öne sürdü.

Arjantin basınında yer alan başka bir iddiaya göre ise Bolsonaro, önce karayoluyla Arjantin’e geçti, ardından Florida’ya gitmek üzere uçağa bindi.

Arjantin hükümeti bu iddiayı reddederek resmi kanallarda Bolsonaro adına herhangi bir yasal giriş kaydı bulunmadığını duyurdu.

Arjantinli yetkililer de BBC’ye, hiçbir sınır kapısında Bolsonaro’nun ülkeye giriş yaptığına ilişkin kayıt olmadığını bildirdi.

HAKKINDA İKİ AYRI SORUŞTURMA YÜRÜTÜLÜYOR

Flavio Bolsonaro hakkında iki ayrı soruşturma yürütülüyor. Bunlardan ilki, babası Jair Bolsonaro’nun hayatını anlatan “Dark Horse” (Karanlık At) adlı biyografik filmin yasa dışı yollarla finanse edildiği iddialarına ilişkin.

Brezilya basınından O Estado de S. Paulo ve O Globo gazeteleri ise Bolsonaro’nun, yakın arkadaşı ve avukatı Willer Tomaz’la bağlantılı olduğu öne sürülen başka bir kara para aklama soruşturmasında da şüpheli olarak yer aldığını yazdı.

Salı günü soruşturmalara bir yenisi eklendi.

Yüksek Mahkeme, polise Bolsonaro’nun seçim kampanyasının yabancı kaynaklardan finanse edildiği iddialarını araştırma talimatı verdi.

Bolsonaro ise hakkındaki suçlamaların tamamını reddediyor.

SEÇİMİ KAYBETTİ, SONUCU KABUL ETMEDİ

Bolsonaro’nun ülkeyi terk ettiği iddiası, devlet başkanlığı seçimindeki yenilgisinin ardından gündeme geldi. 4 Ekim’de yapılan ilk turda Bolsonaro yüzde 47, Lula da Silva ise yüzde 45,2 oy aldı. Hiçbir adayın mutlak çoğunluğa ulaşamaması nedeniyle seçim ikinci tura kaldı.

25 Ekim’deki ikinci turda Lula da Silva oyların yüzde 51,79’unu alırken Bolsonaro yüzde 48,21’de kaldı.

Yenilginin ardından sonucu kabul etmeyen Bolsonaro, seçimin iptal edilmesini istedi ve dezavantajlı duruma düşürüldüğünü savundu.

Seçim günü oy verme süresinin iki saat uzatılmasına da itiraz eden Bolsonaro, bu kararı “kirli bir oyun” olarak nitelendirdi.

Ancak oy verme süresinin uzatılması kararı hem Bolsonaro’nun partisinin hem de Lula’nın partisinin talebi üzerine alınmıştı. Bolsonaro’nun partisi ise seçim sonucunu kabul etti.