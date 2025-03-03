Barcelona, bu hafta içinde çıktığı iki maçta da fileleri sarsarak dikkat çekti. Kral Kupası’nda Atlético Madrid’e karşı alınan 4-4’lük beraberliğin ardından La Liga’da Real Sociedad’ı 4-0 mağlup etti. Bu sonuçlarla, Flick’in ekibi maç başına 3 gol ortalamasına ulaşarak etkileyici bir istatistiğe imza attı.

Ancak Barcelona'nın rekor yolculuğu burada bitmiş değil. Guardiola’nın 2011-2012 sezonunda Lionel Messi önderliğinde 190 gol atan takımı hâlâ ulaşılması gereken bir zirve konumunda. Barça’nın önünde, La Liga’da 12 maç, en az bir Kral Kupası maçı ve Şampiyonlar Ligi’nde Benfica ile oynanacak iki karşılaşma bulunuyor.

Bu sezon Barcelona’nın farklı galibiyetleri de dikkat çekiyor. Flick’in ekibi, Girona, Bayern Münih, Real Madrid, Barbastro, Sevilla, Atlético Madrid ve Real Sociedad gibi güçlü rakiplere 4 gol attı. Villarreal, Young Boys, Sevilla, Estrella Roja, Mallorca, Real Madrid, Betis, Benfica ve Valencia maçlarında ise tam 5 gol kaydetti. Ayrıca, Valladolid ve Valencia’ya karşı oynanan maçlarda Barcelona tam 7 gol atarak büyük fark yarattı.