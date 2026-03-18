ABD’nin Florida eyaletindeki Tampa şehri yaklınlarında bulunan MacDill Hava Kuvvetleri Üssü’ne yönelik bir tehdit üzerine Çarşamba sabahı üs genelinde alarm verildi. Üsse giriş ve çıkış sağlayan tüm kapılar, hem giriş hem de çıkış trafiğine kapatıldı.

Üs yetkilileri, 10 Tampa Bay News’e yaptıkları açıklamada, “Tüm tehditleri ciddiyetle ele alıyoruz ve tesisimizin güvenliğini önceliklendirmek adına gerekli önlemleri alıyoruz” ifadelerini kullandı.

Üste yaşayan askeri personel aileleri, saat 11.00 sularında “yerinde kal” uyarı mesajları almaya başladıklarını aktardı. Ayrıca, tedbir amaçlı olarak üs kliniğinin de tahliye edildiği bildirildi.

Acil durum ekiplerinin bölgeye sevk edildiği öğrenildi.

Yetkililer açıklamalarının devamında, “Güvenlik önlemlerine ilişkin detayları, politika gereği paylaşamayız” dedi.