Bumble, kendisiyle özdeşleşen "ilk mesajı kadın gönderir" kuralında tarihi bir değişikliğe gidiyor. Şirket, 2014'te uygulamaya başladığı sistemi değiştirerek heteroseksüel eşleşmelerde ilk mesajı her iki tarafın da gönderebilmesine olanak sağlayacak. Yeni uygulamayla birlikte eşleşmenin ardından sohbeti başlatma zorunluluğu yalnızca kadınlara ait olmayacak. Aynı cinsiyetten kullanıcıların eşleşmelerinde ise taraflardan biri zaten ilk mesajı gönderebiliyordu.

KANADA TESTTEN GEÇTİ

Bumble, yeni mesajlaşma sistemini Kanada'da test etti. Şirketin açıklamasına göre denemelerde sohbet başlatma oranı yükseldi, karşılıklı iletişim arttı ve mesajlaşma başlamadan sona eren eşleşmelerin sayısı azaldı. Bumble'ın kurucusu ve CEO'su Whitney Wolfe Herd, değişikliğin kullanıcıların daha fazla esneklik ve daha az baskı talebine yanıt olarak yapıldığını belirtti. Şirket, kullanıcıların anlamlı bağlantılar kurabilmesi için eşleşme sonrasında daha fazla zaman ve seçenek sunmayı hedefliyor.

YANIT SÜRESİ 3 GÜNE ÇIKARILIYOR

Bumble yalnızca ilk mesaj kuralını değiştirmiyor. Eşleşmelerdeki mesajlaşma süresi de uzatılacak. Mevcut sistemde 24 saat olan yanıt süresi, yeni düzenlemeyle 72 saate çıkarılacak. Böylece kullanıcıların eşleşmenin ardından sohbet başlatmak veya gelen mesaja yanıt vermek için üç güne kadar süresi olacak.

KULLANICI KAYBI VE REKABET BASKISI

Bumble'ın değişiklik kararı, flört uygulamalarının kullanıcı ilgisini korumakta zorlandığı bir dönemde geldi. Bumble ve Tinder'ın sahibi Match Group başta olmak üzere büyük flört platformları, kullanıcı etkileşimini artırmak için yapay zeka destekli özelliklere ve yeni eşleştirme yöntemlerine yöneliyor. Bumble'ın son finansal sonuçlarında ücretli kullanıcı sayısı yüzde 16,4 geriledi. Şirketin üçüncü çeyrek gelir beklentisinin de piyasa tahminlerinin altında kaldığı bildirildi.

YAPAY ZEKA ODAKLI DÖNÜŞÜM PLANI

Şirketin dönüşüm planı yalnızca mesajlaşma sistemiyle sınırlı değil. Bumble, mevcut kaydırmaya dayalı eşleştirme modelini de yenilemeyi ve yapay zeka destekli yeni bir eşleştirme sistemi geliştirmeyi planlıyor. Böylece 2014'ten bu yana "kadınlar ilk mesajı atar" yaklaşımıyla farklılaşan Bumble, kullanıcı davranışlarındaki değişime uyum sağlamak için platformun temel özelliklerinde kapsamlı bir dönüşüme hazırlanıyor.