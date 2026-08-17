İstanbul'da yaşayan bir vatandaş, flört uygulaması üzerinden tanıştığı bir kadınla Şişli'deki bir restoranda buluştu. Buluşma sırasında masaya saç kavurma, patates, çeşitli mezeler ve bir şişe şampanya getirildi. Bir süre sonra ikinci bir şişe şampanya daha sipariş edildi.

"HESABI GÖRÜNCE GÖZLERİNE İNANAMADI"

Yaklaşık 90 dakika süren buluşmanın ardından hesap istendi. Adisyonu alan vatandaş, faturada yaklaşık 90 bin lira tutarının yazdığını gördü. Ödemenin de tek seferde tahsil edilemeyeceği belirtilerek kredi kartından sekiz ayrı işlem yapıldı.

TV100'de yer alan habere göre yaşanan olayın ardından mağdur olduğunu belirten vatandaş, kendisini restorana götüren kadının işletmeyle iş birliği içinde hareket ettiğini iddia etti. Bu gerekçeyle olayın ardından hem kadını hem de işletmeyi şikayet etti.