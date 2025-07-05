2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası çeyrek finalinde Brezilya ekibi Fluminense ile Suudi Arabistan temsilcisi Al Hilal karşı karşıya geldi.

ABD'nin Orlando şehrindeki Camping World Stadyumu'nda oynanan maçta Fluminense, Al Hilal'i 2-1 mağlup ederek adını yarı finale yazdıran taraf oldu. Brezilya temsilcisini yarı finale taşıyan golleri 40. dakikada Martinelli ve 70. dakikada Hercules kaydetti.

Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'in golü ise 51. dakikada Marcos Leonardo'dan geldi.

DEĞER FARKI GÖZE ÇARPTI

Toplam kadro değeri 86.15 milyon Euro olan Brezilya temsilcisi Fluminense, dünyaca ünlü yıldızları takımında bulunduran ve 161.58 milyon Euro kadro değeri olan Al Hilal'i saf dışı bıraktı.

Fluminense, yarı finalde Palmeiras - Chelsea eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek. Brezilya temsilcisi, 2025 FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda şu ana kadar oynadığı maçlarda henüz mağlubiyet yaşamadı.