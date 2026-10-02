İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Dubai-Tel Aviv seferini gerçekleştiren Flydubai uçağının Suudi Arabistan'a acil iniş yapmasına ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

‘YÖNLENDİRİLMİŞ OLABİLİR’

Video mesaj yayımlayan Netanyahu, uçuş sırasında yaşanan olayın arkasında başka kişilerin bulunup bulunmadığının araştırıldığını belirtti. Netanyahu, pilotun herhangi bir kişi ya da grup tarafından yönlendirilmiş olabileceği ihtimali üzerinde durduklarını söyledi.

‘AĞIR BEDEL ÖDEYECEK’

Netanyahu, "Onu birileri gönderdiyse, kim gönderdiyse çok ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullanarak olayın sorumlularına yönelik tehditte bulundu.

‘11 EYLÜL BENZERİ SALDIRI ÖNLENDİ’ İDDİASI

Netanyahu, olayla ilgili tablonun her geçen gün daha fazla netleştiğini savundu. İsrail Başbakanı, 11 Eylül saldırılarına benzer bir girişimin önlendiğini öne sürdü.

Pilotun Umman vatandaşı olduğunu iddia eden Netanyahu, söz konusu kişinin uçağı yolcularla birlikte düşürmeye çalıştığını ileri sürdü. Netanyahu, olayın arka planına ilişkin soruşturmanın sürdüğünü belirtti.

NE OLMUŞTU?

İsrail basını, çarşamba günü Dubai'den Tel Aviv'e hareket eden uçağın Ürdün hava sahasında seyrettiği sırada önce genel acil durum kodu olan "7700", ardından uçağın kaçırıldığını ifade eden "7500" kodunu gönderdiğini duyurmuştu.

Kanal 12 televizyonu, olayın yolcu uçağını kullanan 2 pilotun kavga etmesinden kaynaklandığını belirtmiş, uçaktaki yardımcı pilotun Ummanlı olduğunu ve diğer pilotu bıçaklayarak uçağı düşürmeye çalıştığını iddia etmişti.

Umman vatandaşı olduğu öne sürülen yardımcı pilotun, kaptan pilotu defalarca bıçakladığı iddiasına yer verilen haberde, kabin ekibi ve bazı yolcuların kokpite girdikleri ve yardımcı pilota müdahale ettikleri ileri sürülmüştü.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, olayda pilotlardan birinin "uçağı düşürme teşebbüsünde bulunduğuna dair işaretlerin olduğunu" iddia ederken, BAE'ye ait hava yolu şirketi Flydubai, Dubai-Tel Aviv seferini yapan uçağın kokpitinde çıkan kavganın sebebinin belirsiz olduğunu bildirmişti.