İzmir'in Foça ilçesinde pazarda tezgah açan F.A. (43), E.A. (21), R.G. (20) ve A.Ç. (41) ile O.D. (31), D.D. (39) ve F.D. (19) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Taraflar arasındaki sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek fiziksel kavgaya dönüştü. Çevredeki vatandaşlar yaşanan o anları cep telefonu kameralarıyla kaydederken, durumu vakit kaybetmeden jandarma ekiplerine bildirdi.
HAVAYA ATEŞ AÇIP KAÇTI
Kavganın alevlendiği anlarda, iddiaya göre olaya karışan gruplardan biriyle bağlantısı olduğu düşünülen kimliği belirsiz bir kişi, yanında bulundurduğu tabancayla havaya ateş açtı. Silah sesleri pazarda paniğe neden olurken, şüpheli olay yerinden hızla uzaklaşarak kayıplara karıştı.
7 ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI
İhbar üzerine pazar yerine intikal eden Foça İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri olaylara müdahale ederek kavgayı sonlandırdı. Olayla ilgisi tespit edilen 7 şüpheli ekipler tarafından gözaltına alındı. Karakoldaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıslar, çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.