T.C.

FOÇA

SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2026/128 Esas

22.04.2026

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Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

Mirasçı Alirıza ve Kamuran 'dan olma 1962 d.lu, 13720570296 TC nolu HİLMİ ÖZGÜÇ : Müteveffa Kamuran Özgüç tarafından düzenlenen vasiyetnameyi kabul edip etmediğiniz hususlarında beyanda bulunmak üzere bizzat duruşmaya gelmeniz gerekiği, kendilerine yapılan bildirimden itibaren mirasçılar veya başka vasiyet alacaklıları tarafından, mirasçı atamaya veya vasiyete ilişkin ölüme bağlı tasarrufa bir ay içinde itiraz edilmez ise lehine ölüme bağlı tasarrufla mirasçı atanması veya belirli mal bırakma vasiyeti yapılan kişi yada kişilere talepleri halinde atanmış mirasçı veya vasiyet alacaklısı olduklarını gösteren bir belge verileceği hususu ihtar olunur.

Foça Sulh Hukuk Mahkemesi

Duruşma günü : 05/11/2026

Saat : 11:30

#ilangovtr Basın no ILN02481290