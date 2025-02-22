İzmir’in Karaburun ilçesi Mordoğan Ayıbalığı Mevkii’Ndeki turistik tesisiin Akdeniz foklarının barınma alanına kaçak olarak yaptığı iskele SAD-AFAG Sualtı Araştırmaları Derneği- Akdeniz Foku Araştırma Grubu) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi'nin 1,5 yıl süren ortak doğal alan savunma girişimleri ve iki yıllık mücadele sonucunda kaldırıldı.

SAD- AFAG’dan yapılan açıklamada “2023 Haziran ayında bölgedeki işletme tarafından “Kıyı Kanunu”na rağmen kıyı yapısını değiştirecek müdahale ile açılışı yapılan çelik ve betondan devasa iskele, kıyı alanında habitat tahribatına neden olmuştu. Kaçak iskelenin kaldırılması/sökülmesi sürecinde en başından beri tüm emek ve destek verenler, duyarlılık gösterenler ve basın emekçileri bu alanda doğanın ve ekolojinin kazanmasına katkı sunmuştur. Sualtı Araştırmaları Derneği-Akdeniz Foku Araştırma Grubu (SAD-AFAG) ve Karaburun Yerel Fok Komitesi olarak bu kazanıma ortak olanlara teşekkür ediyoruz.Mordoğan Ayıbalığı Mevki, Dünya Doğayı Koruma Birliği (IUCN) tarafından tescil edildiği üzere dünya çapında nesli tehlike altında olan Akdeniz Foklarının ülkemizdeki nadir yavrulama ve yaşam alanları arasındadır. Akdeniz Foklarının yaşam alanları ile birlikte korunması hem ulusal mevzuatımız hem de taraf olunan uluslararası sözleşmelerde taahhüt altındadır. Ayıbalığı Mevkii’ndeki mağara Akdeniz Fokunun son sığınaklarından biridir. Bu mağara ve çevresindeki karasal ve denizel alan özellikle korunması gereken alanlardandır. Mağara önü, üstü ve çevre alanı titizlikle korunmalıdır." denildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Ayıbalığı mağaralarının (ana mağaralar ile diğer kovuklar ve çatlaklar sistemi), ilgili su ürünleri tebliği gerekleri yerine getirilerek insan baskısından (yüzerek veya kanoyla fok mağaralarına girmek, turistik dalışlar yapmak, teknelerle önünde demir atmak, girmek, bekleme yapmak vs.) uzak tutulması gerekmektedir. Ayrıca ülkemizin de taraf olduğu Bern Sözleşmesine göre nesli azalan canlılar habitatları ile birlikte kesin korunması gerekmektedir. Ayıbalığı kayalıkları mevkiinde bulunan üreme mağarasının karasal alanındaki arazi kullanımında da mülkiyet-kullanım çelişkileri mevcuttur. Bölgedeki işletmelerin Ayıbalığı kayalıkları kıyı alanının karasal alanına ilişkin yeni genişleme alanları oluşturma eğiliminde olma ihtimalini de hatırlatarak, Mordoğan İlave Uygulama İmar Planı Plan Hükümleri Revizyonunda özellikle Ayıbalığı koyu kıyılarına ve karasal bölgesine ilişkin yapılaşma kararları ve turizm faaliyetlerine kullanımı kısıtlayıcı özel kararlar getirilmesi gerektiği düşünülmektedir”