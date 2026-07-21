Yaklaşık 6 kilometre uzunluğundaki nehirden sürekli buhar yükseliyor. İlk bakışta aktif bir volkanın etkisiyle ısındığı düşünülebilecek bu su kaynağı, en yakın aktif volkana yüzlerce kilometre uzaklıkta bulunuyor. Bu durum, Shanay-Timpishka'yı dünyadaki en sıra dışı jeotermal sistemlerden biri haline getiriyor.

SICAKLIĞIN KAYNAĞI YERİN DERİNLİKLERİ

Bilim insanlarına göre nehrin sıcaklığı volkanlardan değil, yer kabuğunun derinliklerinden yükselen jeotermal suların yüzeye çıkmasından kaynaklanıyor. Yer altındaki çatlaklardan yükselen sıcak su, nehir suyuyla birleşerek bazı bölgelerde sıcaklığın 95 dereceye kadar ulaşmasına neden oluyor.

Jeolog Andrés Ruzo tarafından ayrıntılı biçimde incelenen nehir, uzun yıllar yalnızca yerel halkın anlattığı bir efsane olarak görülüyordu. Ancak yapılan bilimsel araştırmalar, Shanay-Timpishka'nın gerçekten var olduğunu ve olağanüstü sıcaklığa sahip olduğunu ortaya koydu.

HEM KUTSAL HEM DE TEHLİKELİ

Yerli Asháninka toplulukları için kutsal kabul edilen nehir, aynı zamanda geleneksel şifa ritüellerinin de bir parçası olarak görülüyor. Buna karşın yetkililer, suya girmenin veya nehirde yüzmenin ciddi yanıklara yol açabileceği konusunda ziyaretçileri uyarıyor.

Son yıllarda Shanay-Timpishka, yalnızca jeologların değil, iklim bilimcilerin de ilgisini çekmeye başladı. Araştırmacılar, aşırı sıcak suyun çevresindeki yağmur ormanlarının yüksek sıcaklıklara nasıl uyum sağladığını inceleyerek, iklim değişikliğinin Amazon ekosistemi üzerindeki olası etkilerini daha iyi anlamayı hedefliyor.