İktisatçı İnan Mutlu, “Diyanet Vakfına 380 milyon adet payla bir fonun yüzde 73’üne sahip” dedi ve 21 Ekim tarihli fon alımını gösteren belge paylaştı. Türkiye Diyanet Vakfı’nın (TDV) Filistin bağışları ve zekat paralarını yatırım fonlarında değerlendirdiği, yaşanan kriz nedeniyle yüzde 48 zarar ettiği iddiası tartışma yaratmıştı. Muhabirimiz Yavuz Alatan’ın gündeme getirdiği iddiaların ardından vakıf, portföy yönetim şirketlerinde ve tasfiye kararı alınan fonlarda mali kaynağı bulunmadığını savunmuştu.

Türk Diyanet Vakfı ise, kısa sürede kullanılmayacak nakit varlıkların faizsiz finans ilkelerine uygun değerlendirildiğini belirterek vakıf kaynaklarının değer kaybetmediğini ve borsa yatırımı yapılmadığını açıklamıştı.

Ancak iktisatçı İnan Mutlu’nun dün paylaştığı 21 Ekim 2026 tarihli resmi fon dağılım tablosu, vakfın açıklamasını yeniden tartışmaya açtı. Tabloya göre TDV Genel Merkezi, Aktif Portföy Para Piyasası Katılım Fonu’nda 380 milyon adet katılma payına sahip. Fon tablosundaki veriler ile vakfın açıklaması arasındaki çelişki soru işaretlerine yol açtı.