Fon krizinde iktidar, kamu kaynağının kullanılmayacağını savunsa da tam tersinin yaşanacağını gösteren ilk olay tespit edildi. İktisatçı Nazır Kapusuz, Katılımevim hisselerinin Tera’dan Emlak Katılım’a satıldığını belirterek takas işleminde 24 milyar liralık kamu kaynağının kullanılacağı iddiasını gündeme getirdi.

Kapusuz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Emlak Katılım’ın Tera’dan 1.5 milyar adet Katılımevim hissesi aldığını ve işlemin güncel fiyatlarla yaklaşık 12 milyar lira değerinde olduğunu belirtti.

VARLIK FONU DETAYI

Tera’nın Pusula’ya da hisse satışı yaptığını kaydeden Kapusuz, Pusula’nın Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) yönetiminde bulunmasına dikkat çekti. Kapusuz, birkaç gün içinde Emlak Katılım’ın Pusula’daki payları da yaklaşık 12 milyar lira karşılığında alabileceğini tahmin etti. Kapusuz, söz konusu işlemlerin gerçekleşmesi halinde kamu kaynaklarından fon havuzuna toplam 24 milyar lira aktarılmış olacağını hesapladı. Kapusuz, Katılımevim’in olağan yükümlülüklerini sürdürebilmesi için daha önce 45 milyar liralık kamu zararı oluştuğunu öne sürdü. Bu tutarın fonlara değil, taksit ödeyen vatandaşların yükümlülüklerine ilişkin olduğunu belirten Kapusuz, ayrıca 24 milyar liranın Türkiye Varlık Fonu üzerinden TMSF’ye aktarılmış olacağını iddia etti.

‘Fonlarda güvence yok’

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, dün katıldığı programda “Ne olağan tasfiyede ne olağanüstü tasfiyede kamu kaynağının kullanılması söz konusu değil. Neden değil? Fon piyasalarında, sermaye piyasalarında devletin bir güvencesi yok” açıklamasını yaptı.