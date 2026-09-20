Tera Portföy Yönetimi A.Ş., fonlara ilişkin iade talepleri ve ödeme süreçleri hakkında Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) açıklama yaptı.

Açıklamada, fonlara yapılan girişlerin yatırıma dönüştürüldüğü dönemde iletilen iade talimatları kısa süre içerisinde yoğunlaştığı ve toplamda yaklaşık 300 milyar liraya varan çıkış talebine dönüştüğü aktarıldı.

Söz konusu taleplerin karşılanması için gereken nakit ihtiyacının, fon portföylerindeki varlıkların nakde dönüştürülmesi süreciyle birlikte yönetildiği ifade edildi.

DÖRT FONDA ÖDEMELER GERÇEKLEŞTİ

SPK kararı uyarınca tasfiye kapsamı dışında kalan fonların bir bölümünde yatırımcıların satış talimatlarına ilişkin ödemelerin gerçekleştirildiği bildirildi.

Bu kapsamda Tera Portföy Birinci Borçlanma Araçları (TL) Fon (TRJ), Tera Portföy Fon Sepeti Fonu (FSU), Tera Portföy İkinci Serbest (Döviz) Fon (TMM) ve Tera Portföy Katılım Serbest (Döviz) Fon (TRU) için verilen iade talimatlarının ödemelerinin 16, 17 ve 18 Eylül 2026 tarihlerinde yapıldığı belirtildi.

TAKASBANK HESAPLARINA İŞLEM KISITLAMASI GETİRİLDİ

Tera Portföy, 18 Eylül 2026'da Takasbank nezdindeki hesabına getirilen işlem kısıtları ve blokeler nedeniyle yatırımcılara yapılan ödemelere devam edilemediğini bildirdi.

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin sürecin, SPK'nın belirlediği esaslar çerçevesinde ve yetkilendirilen Türkiye İş Bankası A.Ş. tarafından yürütülmesine karar verildiği hatırlatıldı.

'ÜST YÖNETİM GÖREVİNİN BAŞINDADIR'

Grubun üst yönetimi ve icra ekiplerinin görevlerinin başında olduğu belirtilen açıklama şöyle devam etti;

"Yatırımcıların birikimlerine erişebilmesi, ödeme süreçlerinin tamamlanabilmesi ve ilgili tutarların kullanılabilir hale gelmesi için süreci ilgili kurumlarla yakından takip etmekte ve sorumluluğumuz kapsamındaki tüm adımları eksiksiz olarak atmaya devam etmekteyiz. İlgili kurumlar ve Türkiye İş Bankası A.Ş. ile iş birliği içerisinde çalışmaya, talep edilen tüm bilgi, belge ve operasyonel desteği sağlamaya hazırdır.

Sürece ilişkin gelişmeleri resmî iletişim kanallarımız üzerinden paylaşmaya devam edeceğiz. Yatırımcılarımızın güncel bilgiler için şirketimizin açıklamalarını, SPK duyurularını ve ilgili fonların Kamuyu Aydınlatma Platformu'ndaki (KAP) bildirimlerini takip etmelerini rica ederiz.

Bu süreçte yatırımcılarımızın yaşadığı zorluklardan ve duyduğu endişeden derin üzüntü duyuyoruz. Şirketimize duyulan güvenin ve taşıdığımız sorumluluğun bilinciyle, sürecin yatırımcılarımızın hakları gözetilerek en kısa sürede sonuçlandırılması için tüm imkânlarımızla çalışmaya devam edeceğiz."