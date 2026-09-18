Borsa İstanbul piyasalarında yaşanan gelişmelerin ardından yatırımcıların haklarının korunması amacıyla çeşitli tedbirler alan SPK, 7 portföy yönetim şirketinin kurucusu olduğu ve Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformu’nda (TEFAS) işlem gören tüm yatırım fonlarının alım-satım işlemlerini durdurmuştu. Kurul ayrıca bazı fonların tasfiye edilmesine karar verdi.

Kararın ardından Bulls Portföy, Hedef Portföy, Atlas Portföy, A1 Capital Portföy, Pardus Portföy ve Tera Portföy tarafından ayrı ayrı açıklama yayımlandı.

'İZİNLERİN VERİLMESİ HALİNDE YATIRIMCILARIN FON SATIŞ TALEPLERİ KARŞILANABİLECEKTİR'

Bulls Portföy Yönetimi A.Ş., açıklamasında son dönemde kamuoyuna yansıyan riskli işlemlere benzer herhangi bir işlem gerçekleştirmediklerini ve yönettikleri fonlarda likidite problemi bulunmadığını bildirdi.

Şirket, 28 Ağustos’ta Yatırım Fonlarına İlişkin Rehber’de yapılan değişikliklere büyük ölçüde uyum sağlandığını, kalan hususlarda ise belirlenen geçiş takvimine göre hareket edileceğini belirtti.

Fonlarda bugüne kadar herhangi bir pay repo işlemi yapılmadığı ifade edilirken, tüm serbest fonların incelendiği ve iki serbest fonda yeni düzenlemelere geçiş süresi beklenmeden gerekli uyumun sağlandığı kaydedildi.

Şirket, TEFAS’ta işlem gören fonların satış işlemlerinin yeniden başlatılması için gerekli izinlerin alınması halinde yatırımcı taleplerinin karşılanabileceğini belirterek, "TEFAS'a açık fonlarımızın durdurulan satım işlemlerinin açılması için gerekli izinlerin verilmesi halinde yatırımcıların fon satış talepleri karşılanabilecektir" ifadelerini kullandı.

Bulls Portföy’ün 16 Eylül gün sonu verilerine göre TEFAS’ta işlem gören 13 fonunun toplam büyüklüğünün 4,8 milyar lira, işlem görmeyen 15 fonunun büyüklüğünün ise 9,8 milyar lira olduğu açıklandı. Şirket ayrıca fonlarında riskli varlık veya işlem bulunmadığını, temerrüt ya da sistemik risk söz konusu olmadığını savundu.

'FONLARIMIZIN ÖDEME GÜCÜ AÇISINDAN HERHANGİ BİR LİKİDİTE PROBLEMİ BULUNMUYOR'

Hedef Portföy Yönetim Şirketi, SPK kararının şirketin mali yükümlülüklerini yerine getirememesi ya da herhangi bir temerrüt durumundan kaynaklanmadığını açıkladı.

Şirketin faaliyetlerini sürdürdüğü belirtilen açıklamada, hem kurumun faaliyetlerinin devamlılığı hem de fonların ödeme gücü bakımından herhangi bir likidite sorunu bulunmadığı vurgulandı.

Tasfiye kapsamındaki fonlara ilişkin işlemlerin SPK tarafından belirlenecek usul ve esaslar çerçevesinde yürütüleceği belirtilirken, yatırımcıların hak ve menfaatlerinin korunmasının öncelik olduğu ifade edildi.

'ÖNCELİĞİMİZ YATIRIMCILARIN HAK VE MENFAATLERİNİ KORUMAKTIR'

Atlas Portföy tarafından yapılan açıklamada, şirketin kurucusu ve yöneticisi olduğu 29 menkul kıymet fonu, 5 girişim sermayesi yatırım fonu ve 9 gayrimenkul yatırım fonunun bulunduğu bildirildi. Ayrıca bir emeklilik yatırım fonunun portföy yönetiminin de şirket tarafından gerçekleştirildiği belirtildi.

Tasfiye kapsamına alınan fonlarla ilgili sürecin mevzuat ve SPK’nın belirleyeceği yöntemler doğrultusunda yürütüleceği kaydedildi.

Şirket, "Kurucusu ve yöneticisi olduğumuz 43 fondan 16'sının tasfiye sürecinde kurumumuz saklamacı kuruluş işbirliğinde SPK'nin talimatlarına uygun hareket edilecektir. Önceliğimiz yatırımcıların hak ve menfaatlerini korumaktır" açıklamasında bulundu.

'İZİN VERİLMESİ HALİNDE TÜM YATIRIMCILARIMIZIN TALEPLERİ DERHAL KARŞILANACAKTIR'

A1 Capital Portföy, SPK kararı doğrultusunda TEFAS’ta işlem gören fonlarının alım ve satım işlemlerinin durdurulduğunu hatırlattı.

Şirketten yapılan açıklamada, tasfiye ve diğer işlemlerin ilgili mevzuat, SPK’nın belirleyeceği esaslar ve fonlara ilişkin bilgilendirme dokümanları çerçevesinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Karara uyum sağlamak amacıyla gerekli adımların atıldığı ifade edilirken, şirketin likidite konusunda herhangi bir sorun yaşamadığı kaydedildi. Açıklamada, "İzin verilmesi halinde tüm yatırımcılarımızın talepleri derhal karşılanacaktır" denildi.

'TEMEL ÖNCELİĞİMİZ YATIRIMCILARIN HAK VE MENFAATLERİNİN KORUNMASI'

Pardus Portföy Yönetimi A.Ş. de, tasfiye kararı verilen fonlarla ilgili sürecin SPK’nın belirleyeceği yöntem ve esaslar doğrultusunda yürütüleceğini açıkladı.

Yatırımcı haklarının korunmasının öncelikli olduğu belirtilen açıklamada, şirketin SPK kararına uyum için gerekli çalışmaları yaptığı aktarıldı.

Pardus Portföy, likidite açısından herhangi bir sorun bulunmadığını ve gerekli izinlerin alınması durumunda yatırımcıların taleplerinin karşılanacağını bildirdi.

'YATIRIMCILARIN SORULARINI İLETEBİLECEĞİ İLETİŞİM KANALLARI AÇIK'

Tera Portföy tarafından yapılan açıklamada ise SPK kararı kapsamında 5 yatırım fonunda TEFAS üzerinden gerçekleştirilen alım-satım işlemlerinin durdurulduğu bildirildi. Söz konusu fonlar için Kurul tarafından belirlenecek esaslar doğrultusunda tasfiye sürecinin uygulanmasının öngörüldüğü belirtildi.

Şirket, sürecin mevzuat, fon bilgilendirme dokümanları ve SPK’nın belirleyeceği yöntem çerçevesinde yürütüleceğini açıkladı.

Kararın yalnızca belirtilen fonları kapsadığı vurgulanan açıklamada, Tera Portföy’ün diğer fonları ile Tera Grubu bünyesindeki diğer finansal kuruluşların faaliyetlerinin bu karardan doğrudan etkilenmediği ifade edildi.

Tera Portföy’ün operasyon, portföy yönetimi ve yatırımcı ilişkileri birimlerinin çalışmalarını sürdürdüğü belirtilirken, "Yatırımcıların sorularını iletebileceği iletişim kanalları açık" ifadesine yer verildi. Sürecin düzenleyici kurumlarla koordinasyon halinde yürütüleceği kaydedildi.