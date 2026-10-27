Sermaye Piyasası Kurulunun (SPK) 17 Eylül 2026 tarihinde tasfiyesine karar verdiği yatırım fonlarına ilişkin düzenlemeleri içeren 7596 sayılı "Tasfiyesine Karar Verilen Bazı Yatırım Fonları Hakkında Kanun", Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM Genel Kurulunda 22 Ekim'de kabul edilen kanunla, tasfiyesi henüz tamamlanmamış yatırım fonlarının adil, şeffaf ve etkin şekilde tasfiye edilmesi, fon malvarlığından hukuka aykırı olarak çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve oluşan zararların sorumlulardan tahsil edilmesi amaçlanıyor.

Düzenleme kapsamında yatırımcılara ara ödeme yapılması, fonların tasfiye süreçlerinin yürütülmesi ve geri kazanılan tutarların hak sahiplerine dağıtılmasına ilişkin esaslar belirlendi.

YATIRIMCILARA ARA ÖDEME YAPILACAK

Kanuna göre, SPK tarafından belirlenecek fonlarda, tasfiye malvarlığındaki nakit imkanları dikkate alınarak yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılabilecek.

Net yatırım tutarı 1 milyon liranın altında olan yatırımcılara bu tutarı aşmayacak şekilde ödeme yapılabilecek. Net yatırım tutarı 1 milyon lira ve üzerinde olan yatırımcılar için ise ara ödeme üst sınırı 1 milyon lira olacak.

Para piyasası fonları dışındaki fonlarda yapılacak ara ödemeler, kanunda öngörülen diğer sınırlamalara da tabi olacak.

Yatırımcılara yapılacak ara ödemeler, nihai tasfiye alacaklarından mahsup edilecek.

ARA ÖDEMELERE İLİŞKİN ESASLARI SPK BELİRLEYECEK

Ara ödeme yapılacak fonlar ile ödemelerin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar SPK tarafından belirlenecek.

Tasfiye malvarlığındaki nakdin yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi halinde Kurul, net yatırım tutarı en düşük olan yatırımcılardan başlanarak ödeme yapılmasına karar verebilecek.

SPK ayrıca bütün yatırımcılar için asgari bir ara ödeme tutarı belirleyebilecek.

TEFAS TALİMATLARI KAPSAMA ALINDI

Kanunla, 17 Eylül 2026 ve öncesinde Türkiye Elektronik Fon Alım Satım Platformuna (TEFAS) iletilmesine rağmen gerçekleştirilemeyen bazı satış talimatları da tasfiye kapsamına alındı.

Fonun temerrüde düşmesi veya katılma payı fiyatının açıklanmaması nedeniyle gerçekleştirilemeyen talimatlarda, katılma payları bloke edilen yatırımcılar fon pay sahibi kabul edilecek.

Bu kapsamdaki yatırımcılar da tasfiye hükümlerinden yararlanabilecek.

NET YATIRIM TUTARI ENFLASYONA GÖRE HESAPLANACAK

Fon malvarlığının nakde çevrilmesi sonucunda elde edilen tutarın yatırımcıların alacaklarını karşılamaya yetmemesi durumunda, net yatırım tutarının belirlenmesinde enflasyon etkisi dikkate alınacak.

Buna göre yatırımcıların fonlara yaptığı nakit girişleri ve fonlardan gerçekleştirdiği çıkışlar, Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan tüketici fiyat endeksi (TÜFE) ile yurt içi üretici fiyat endeksindeki (Yİ-ÜFE) değişim oranlarının aritmetik ortalaması esas alınarak güncellenecek.

Net yatırım tutarına ilişkin hesaplamalar Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) tarafından gerçekleştirilecek.

SORUMLULARDAN TAHSİL EDİLECEK

Kanun kapsamında fon malvarlığından hukuka aykırı şekilde çıkarılan değerlerin geri kazanılması ve fonların uğradığı zararların sorumlulardan tahsil edilmesi öngörülüyor.

Fonun uğradığı zarar veya kayıptan öncelikle fonun kurucusu veya yöneticisi olan portföy yönetim şirketi sorumlu olacak.

Zararın bu şirketlerden tamamen veya kısmen tahsil edilememesi halinde, sorumluluğu SPK tarafından belirlenen gerçek ve tüzel kişilerden tahsilat yapılabilecek.

Bu kapsamda Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), sorumluların malvarlıklarına yönelik takip ve tahsil işlemlerini yürütebilecek.

GERİ KAZANILAN TUTARLAR YATIRIMCILARA DAĞITILACAK

Düzenlemeyle fonlarla bağlantılı soruşturmalar kapsamında el konulan ve ilgili fonlara iadesi mümkün olan varlıkların, yetkili adli mercilerin kararıyla fonlara veya geri kazanım hesaplarına aktarılmasına imkan sağlandı.

TMSF bünyesinde her fon için ayrı geri kazanım hesabı oluşturulacak. Bu hesaplarda toplanan tutarlar, ilgili fonun tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemeler için kullanılacak.

Tasfiyesi tamamlanan fonlarda geri kazanılan tutarlar ise Yatırımcı Tazmin Merkezi (YTM) aracılığıyla fon pay sahiplerine dağıtılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan 7596 sayılı Kanun, 17 Eylül 2026 tarihinden geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girdi.

Düzenleme, SPK'nin 17 Eylül 2026 tarihli kararlarıyla tasfiyesine karar verilen ve kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla tasfiyesi tamamlanmamış yatırım fonlarını kapsıyor.