Fon soruşturmasına ilişkin tartışmalar siyaset ve medya dünyasında devam ederken, eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar ile Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu arasında dikkat çeken bir polemik yaşandı.

Tartışmanın fitilini, Şamil Tayyar’ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ateşledi. Tayyar’ın fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmesi, Karahasanoğlu’nun tepkisine neden oldu.

"BUNLARI GEÇİN”

Tayyar, fon krizinin arkasında ABD veya İsrail’in bulunduğu ve yaşananların hükümete yönelik bir operasyon olduğu yönündeki değerlendirmelere tepki gösterdi.

Söz konusu yorumları eleştiren Tayyar, krizin “dış güçler” üzerinden açıklanmasına karşı çıktı. Tayyar, bu tür söylemlerle kamuoyunun ikna edilemeyeceğini savundu.

KARAHASANOĞLU’NDAN TAYYAR’A TEPKİ

Tayyar’ın açıklamalarına Yeni Akit yazarı Ali Karahasanoğlu’ndan yanıt geldi.

Karahasanoğlu, köşe yazısında Tayyar’ın değerlendirmelerini eleştirirken, eski AKP milletvekiline yönelik sert ifadeler kullandı. Böylece fon soruşturması üzerinden başlayan tartışma, iktidara yakın isimler arasındaki polemiğe dönüştü.

Karahasanoğlu, “Mış mış da mış mış, öyle mi Şamil?” başlıklı yazısında, Tayyar’ın fon krizinin hükümete yönelik bir operasyon olduğu yönündeki değerlendirmelerle alay ettiğini savundu.

"Soykırım yapan İsrail’e silah veren Batı’yı her yerde rezil eden Tayyip Erdoğan’ı devirmeye kalkışmak hikâye ha... “Mış mış da mış mış” öyle mi?" diyen Karahasanoğlu, Tayyar'a böyle yanıt verdi:

Eski bakan da olsa, eşi de olsa... 255 TL’ye alınan hissenin 6 ayda 4500 TL’ye çıkması hak değildir, helal değildir, masum değildir... Hesabı sorulmalıdır.

Ama Mustafa Sandal’ın karısından başlayın, laik zihniyete sahip onlarca ismin AK Partili eski bakandan çok daha fazla değerde hisseler alıp sattığı, özellikle de hedefe oturtulan bayanın toplam yolsuzlukta değerinin 450’de 1 olduğu halde, tartışmanın hep onun üzerinden yapılması gerçeği karşısında, borsa üzerinden siyasi iktidara bir operasyon çekilme ihtimalini “mış mış da mış mış” diye alaya alanlara hatırlatayım...

Kendisinin de “AK Parti eski bakanı ve eşi hesap vermeli” dediğini hatırlatan Karahasanoğlu, "Arkadaşlar daha fazlasını istiyor... Daha fazlası ne? İsrail’e her fırsatta soykırımcı sıfatı ile hitap eden Tayyip Erdoğan’ı mı istiyorsunuz? Erdoğan’dan yana gibi görünüp Erdoğan’ı mı devirmeye çalışıyorsunuz? Ki, “Mış mış da mış mış...” diyorsunuz.." ifadelerine yer verdi.

TAYYAR’DAN İRONİK YANIT

Karahasanoğlu’nun yazısının ardından Şamil Tayyar da sosyal medya hesabından yeni bir paylaşım yaptı.

Tayyar, Karahasanoğlu’nun eleştirilerine doğrudan polemikle karşılık vermek yerine, ironik ifadeler kullandı. Paylaşımıyla tartışmayı yeni bir boyuta taşıyan Tayyar, Karahasanoğlu’nun sözlerine göndermede bulundu.

Fon krizinin CIA ve MOSSAD tarafından gerçekleştirilen bir operasyon olduğu yönündeki söylemleri hicveden Tayyar, Fatma Betül Sayan Kaya ve soruşturmadaki diğer isimlere ilişkin iddiaları da aynı ironiyle sıraladı.

Paylaşımının sonunda ise Karahasanoğlu’na teşekkür eden Tayyar, “Mevzu benim için kapanmıştır” ifadelerini kullandı.