Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Hayreddin Karaman, Türkiye'nin gündemine oturan fon skandalını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik bir 'komplo' olarak nitelendirdi. Karaman'a yanıt veren İslamcı yazar olan Abdurrahman Dilipak ise, "Bu söylem toplumdan destek görmez, tepki görür. Geçti o günler" ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak Gazetesi köşe yazarı Hayreddin Karaman, kamuoyunun gündeminde yer alan fon işlemlerine ve muhalefetin eleştirilerine dair bir yazı kaleme aldı.

Yazısında modern hukuktaki "suçun ve cezanın şahsiliği" ilkesine vurgu yapan Karaman, kimseye başkasının fiilinden dolayı sorumluluk yüklenemeyeceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Kimseye başkasının suçu da, cezası da yüklenemez. Şimdi bakıyorum, günlerdir bütün medya fon konusu ile meşgul, bu arada muhalefet, bütün sorumluluğu/suçu sayın Cumhurbaşkanımıza yüklemenin ve onu yıpratmanın peşinde. Meseleye taraflı ve tarafsız yaklaşanlar bolca var."

"MİLYARLARI TOPLAYIP EKONOMİYİ ÇÖKERTMEYE TEŞEBBÜS EDİLİYOR"

Yaşanan süreci kul hakkı ve hırs boyutuyla da değerlendiren Karaman, meselenin bir arka planı olduğunu savunarak şunları kaydetti:

"Ortada bir skandal, bir kul hakkına sarkma, haram helal ayırmadan cebi/küpü doldurma, çok kazanmak hırsıyla hesapsız yatırma olayı var. Ama bunların bir de arka planı var; sayın adalet bakanımız gazetemizde açıkladı: Erdoğan’ı ve iktidarını bitirmek için bir komplo kuruluyor, rüşvet ile üst düzey denetim sorumluları teslim alınıyor, denetimsiz piyasaya hakim olunuyor, milyarları belli ellerde toplayıp ekonomiyi çökertmeye teşebbüs ediliyor…"

ABDURRAHMAN DİLİPAK'TAN YANIT GELDİ

Yazar Abdurrahman Dilipak, Hayreddin Karaman’ın fon tartışmalarını komplo çerçevesinde değerlendiren ifadelerine sosyal medya hesabı üzerinden tepki gösterdi.

Söz konusu yaklaşımın karşılık bulmayacağını savunan Dilipak, paylaşımında şu değerlendirmede bulundu: