TBMM Genel Kurulu'nda, kamuoyunda “fon krizi” olarak bilinen sermaye piyasalarındaki gelişmelerin araştırılması amacıyla verilen dört Meclis araştırması önergesi reddedildi. İYİ Parti, Yeni Yol, CHP ve YENİ Parti gruplarının önergeleri, AKP ve MHP'nin oylarıyla kabul edilmedi.

TBMM Başkanvekili Yusuf Beyazıt başkanlığında toplanan Genel Kurul'daki görüşmelerde muhalefet milletvekilleri, fon soruşturmasının tüm boyutlarıyla araştırılmasını ve Meclis araştırma komisyonu kurulmasını talep etti.

SİYASİ İSİMLER VE KAMU GÖREVLİLERİ ARAŞTIRILSIN TALEBİ

Yeni Yol Grubu, yatırım fonları üzerinden gerçekleştirilen usulsüz işlemler ve haksız kazanç faaliyetleriyle bağlantılı olduğu iddia edilen siyasi isimlerin ve kamu görevlilerinin tespiti için araştırma önergesi verdi.

Grup Başkanvekili Bülent Kaya, meselenin birkaç kişinin eylemiyle sınırlı olmadığını savundu. Siyasetçiler, bürokratlar, piyasa aktörleri ve iş dünyasının içinde bulunduğu örgütlü bir suç olduğunu ileri süren Kaya, “Bugüne kadar neler yapıldı da bu toplumun ruhu duymadan birilerinin cebine paralar girdi? Bunları hep beraber oturup konuşmak durumundayız” dedi.

“BU KONUYU GÜNDEMDE TUTMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

İYİ Parti'nin önergesinde, yatırım fonu krizine neden olan yapısal sorunların ve düzenleyici ve denetleyici kurumların görevlerini yerine getirip getirmediğinin araştırılması istendi. Benzer krizlerin önlenmesi ve yatırımcı haklarının korunması için alınacak tedbirlerin belirlenmesi de talep edildi.

Önerge üzerine konuşan İYİ Parti İstanbul Milletvekili Satuk Buğra Kavuncu, konunun unutulmasına izin vermeyeceklerini söyledi. Konunun hukuk ve demokrasi çerçevesinde ele alınması gerektiğini belirten Kavuncu, gazetecilerin yalnızca bu konuda haber yaptıkları için tutuklandığını ve halkın haber alma özgürlüğünün kısıtlandığını savundu.

Kavuncu, Adalet Bakanı'nın komisyonda milletvekillerine yönelik tutumunu da eleştirerek, “Biz de hak ve hukuk için, milletin hakkı için yapmış olduğunuz, yapılan bu yolsuzluğun hesabını sormak için bu konuyu gündemde tutmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

ATEŞ: BORSADA KAYIP 7 TRİLYON LİRAYA YAKIN

CHP Grubu, sermaye piyasaları ve yatırım fonlarındaki olağan dışı gelişmeler nedeniyle kamusal mali denetim sisteminin, uygulamadaki sorunların ve denetim mekanizmalarının etkinliğini azaltan nedenlerin araştırılmasını istedi. Önergede, sistemde görev yapanların sorumluluklarının incelenmesi, gerekli yasal ve idari önlemlerin alınması ve bağımsız denetimin etkinleştirilmesi talep edildi.

CHP Bolu Milletvekili Türker Ateş, 18 Eylül'den bu yana batık kredilerin 100 milyar lirayı aştığını, borsada 7 trilyon liraya yakın kayıp olduğunu söyledi. Firmaların işçi çıkarmalarının, batan KOBİ'lerin ve konkordato ilan eden şirketlerin her gün basında yer aldığını belirten Ateş, yurt dışından yatırımcı gelmediğini de dile getirdi.

Krizin finans piyasalarının sınırlarını aştığını savunan Ateş, bankaların risklerinin büyüdüğünü, şirketlerin borç ödeme kabiliyetlerinin azaldığını ve finansmana erişimin zorlaştığını ifade etti. Üretim ve istihdamın daha fazla etkileneceği uyarısında bulunan Ateş, “Bugün araştırmadığımız her iddia, yarın daha büyük bir ekonomik faturayla önümüze gelecek. Bu Meclisin görevi, seyretmek değil hesap sormaktır” dedi.

AKDOĞAN'DAN KOMİSYON ÇAĞRISI

YENİ Parti'nin önergesinde ise sermaye piyasalarındaki manipülasyon iddialarının tüm boyutlarıyla araştırılması, idari ihmal ve sorumluların tespiti için yapılması gerekenlerin belirlenmesi istendi.

Önerge üzerine konuşan Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Adalet Bakanı Akın Gürlek'in fon soruşturmasına ilişkin açıklamalarını hatırlattı. Akdoğan, örgütün kadrosunun ve liderinin henüz ortaya çıkarılmadığını savunarak, bunların belirlenmesi halinde piyasanın rahatlayacağını söyledi.

Erdoğan'ın hiç ummadığı kişilerin işin içinde olduğuna ilişkin sözlerini ve bir başka siyasi parti liderinin 60 milletvekili, 130 yargı mensubu ve 40'a yakın valiye ilişkin iddiasını aktaran Akdoğan, AKP milletvekillerine bu riski neden üstlendiklerini sordu.

Sarayın, yargının ve bürokrasinin bazı aktörlerinin olayın içinde olduğunu ileri süren Akdoğan, çözümün Meclis araştırma komisyonu kurulması olduğunu belirtti. Akdoğan, “Gelin, ucu nereye dokunuyorsa dokunsun, bu işin peşinden gidelim” çağrısı yaptı.