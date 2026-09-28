Türkiye fon skandalını konuşurken Türk televizyon tarihinin uzun soluklu yapımlarından Kurtlar Vadisi'ndeki bir sahne dikkat çekti.
Dizinin eski bir bölümde yer alan borsa ve fonlara ilişkin diyaloglar sosyal medyada yeniden gündeme geldi.
Dizideki bazı sahnelerde fonlar üzerinden fiyat hareketlerinin oluşturulması, belirli hisselerin yatırımcılara pazarlanması ve sonrasında piyasada likidite sorunları yaşanmasına ilişkin kurguların yer aldığı görüldü.
Söz konusu sahnelerin, bugün yaşanan gelişmelerle benzerlik taşıdığı yönündeki iddialar sosyal medyada tartışmalara neden oldu.