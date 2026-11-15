Fon krizi Türkiye gündemindeki sıcaklığını korurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adı fon skandalına karışan isimlere mesafe koyduğu iddia edildi.

Sözcü TV Hafta Sonu Ana Haber'de Ekrem Açıkel Ankara kulislerinde konuşulan bu iddiayı dillendirdi.

Açıkel'in aktardığına göre Erdoğan, fon kriziyle ilişkilendirilen iş insanları, AKP'li isimler ve bürokratlara kapıları kapattı.

İddialara göre Erdoğan, araya aracılar koyarak kendisinden randevu talep eden isimlere yönelik, "Gözüm sizi görmesin. Benden randevu talep etmeyin" mesajını verdi.

FBSK VE ARICAN RANDEVU İSTEDİ

Fon soruşturması kapsamında tutuklu bulunan Fatma Betül Sayan Kaya'nın da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan randevu talep ettiği ancak bu talebin karşılanmadığı öne sürüldü.

Bir diğer isim olan Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Başkan Vekili Erişah Arıcan oldu; Arıcan'ın da Erdoğan ile görüşmek istediği iddia edildi.

Arıcan'ın, kendisini Erdoğan'a anlatmak istediğini belirterek görüşme talebinde bulunduğu ancak randevu alamadığı ileri sürüldü.

Bu arada Arıcan'ın istifaya direndiği de Ankara kulislerine yansıyan iddialar arasında yer aldı.

'BEYEFENDİ SİZİNLE GÖRÜŞMEK İSTEMİYOR'

Açıkel, Ana Haber'de şunları aktardı:

"Şimdi cuma gününe, cuma namazı çıkışına dönelim. İddialara göre, fon kriziyle ilişkilendirilen bazı bürokrat ve iş insanları, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına yaklaşarak 15-20 saniye içerisinde kendilerini anlatmaya çalıştı. Ancak Erdoğan'ın korumalarına talimat vererek kimseyle fon meselesi hakkında muhatap olmak istemediğini söylediği ileri sürülüyor.

AK Parti içerisinden gelen geri bildirimlere göre, bürokrasideki tutuklamalar ve soruşturma kapsamında atılan adımlar partideki tepkileri bir ölçüde azalttı. Ancak seçmendeki hayal kırıklığı devam ediyor.

Anadolu'dan AK Parti Genel Merkezi'ne iletilen mesajlarda yeni adımlar atılması gerektiği vurgulanıyor. Fon skandalına kim karıştıysa partiden uzaklaştırılması, gerekirse olağanüstü kongreye gidilmesi ve parti vitrininde kapsamlı bir değişiklik yapılması gerektiği yönünde talepler dile getiriliyor.

Özellikle Hayati Yazıcı'nın partideki konumu ve üst düzey yöneticilerin de fonla ilişkilendirilebileceğine yönelik iddialar dikkate alındığında, önümüzdeki süreçte AK Parti'de olağanüstü kongre seçeneği gündeme gelebilir mi sorusu da tartışılıyor.

Son olarak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfedilen bir mesaj daha var: ‘Beyefendi sizinle görüşmek istemiyor.'

Fatma Betül Sayan Kaya'nın ardından başka isimlerin de randevu taleplerinin karşılıksız kaldığı öne sürülüyor.

Erdoğan'a atfedilen bir diğer ifade ise şöyle: 'Bu işin geri dönüşü yok. Herkesten hesap sorulacak. Hızlıca sorulacak. Kimse kişisel menfaati üzerinden AK Parti davasına zarar veremez.' Ankara kulislerinde konuşulanlar bu yönde."