Fon skandalının ortaya çıkmasının ardından başlatılan soruşturma devam ederken, ASAL Araştırma'nın ekim ayı seçim anketi sonuçları kamuoyuyla paylaşıldı. Araştırma, iktidar partisinin 2023 genel seçimlerine kıyasla yaşadığı oy kaybını gözler önüne serdi. 2023 genel seçimlerinde yüzde 35,61 oy alan AKP, anket sonuçlarına göre 4,01 puanlık bir düşüşle yüzde 31,6 seviyesine geriledi.

"BU PAZAR SEÇİM OLSA"

"Bu pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" sorusuna katılımcıların verdiği yanıtlar, partilerin güncel oy oranlarını ortaya koydu. YENİ Parti yüzde 25,2 ile ikinci sırada yer alırken, DEM Parti yüzde 8,8, MHP yüzde 8,0 ve İYİ Parti yüzde 7,1 oy aldı. CHP yüzde 5,1, Zafer Partisi yüzde 3,4, Anahtar Parti yüzde 3,2 ve Yeniden Refah Partisi yüzde 2,9 oy oranına sahip göründü. Diğer partiler ise toplamda yüzde 4,7 oranında destek buldu.

Araştırmada kararsızlar, oy kullanmayacağını belirtenler, fikri olmayanlar ve yanıt vermeyenlerin oyları orantısal olarak dağıtıldı. ASAL Araştırma tarafından gerçekleştirilen "Türkiye Siyasi Gündem Ekim 2026 Araştırması", 4-10 Ekim 2026 tarihleri arasında yürütüldü.

Türkiye genelinde NUTS-2 sistemine göre 26 bölgeyi kapsayan 28 ilde, 18 yaş ve üzeri toplam 2 bin 20 kişiyle görüşüldü. Örneklemin illere göre dağılımında son genel seçimlerdeki seçmen sayısı esas alındı. Fon soruşturmasıyla ilgili tartışmaların sürdüğü süreçte açıklanan anket, iktidar partisinin seçmen desteğine ilişkin yeni bir tablo ortaya koydu.