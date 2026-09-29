Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK), piyasa koşullarına aykırı şekilde değerlenen varlıkların bulunduğu 7 şirkete ait 131 yatırım fonu hakkında aldığı tasfiye kararının yankıları hız kesmeden devam ediyor.



Günlerdir Türkiye'nin bir numaralı gündem maddesi olan 'fon krizi' hakkında beklenen açıklama Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in Türkiye'den Sorumlu Ülke Derecelendirme Kıdemli Direktörü Douglas Winslow'dan geldi.



"FON KRİZİ NEGATİF AMA TÜRKİYE'NİN NOTUNU ETKİLEMEZ"



Ekonomi çevrelerinde, yaşanan fon skandalının Türkiye'nin uluslararası kredi notuna yönelik etkisinin olup olmayacağı tartışılırken, dünyanın en büyük uluslararası kredi derecelendirme kuruluşlarından Fitch Ratings, kriz sonrası ilk değerlendirmelerini paylaştı.



Winslow, süreç boyunca kamu finansmanının yakından takip edileceğini ve mevcut hükümet ile ekonomi yönetiminin geride kalacağını düşünmediklerini belirterek, "Fon krizi negatif bir gelişme ancak not üzerinde etkisi olacağını düşünmüyoruz" değerlendirmesinde bulundu.



Fon krizinin ekonominin sınırlı bir alanını etkilediğini ve ekonomik tablonun geneline bakıldığında herhangi bir dolarizasyon riskinin bulunmadığını söyleyen Winslow, krizin büyümesini ve sistematik bir riske dönüşmesini beklemediklerini söyledi.





