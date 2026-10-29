AKP’li Şamil Tayyar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, fon vurgununa ilişkin tartışmalarda Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın adının da geçtiğini belirtti. Tayyar, Akbıyık’ın 20 milyon lirayla girdiği fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı yönünde iddialar bulunduğunu ifade etti.

‘CEVAP VERMEK ZORUNDA MIYIM? BENİM ÖZEL HAYATIM’

Paylaşımında Akbıyık’ın eski Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA yöneticisi Emre Tezmen ile yakın ilişkilerinin de konuşulduğunu ileri süren Tayyar, valiye bu konular sorulduğunda “Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim. Benim özel hayatım” yanıtını verdiğinin öne sürüldüğünü aktardı.

‘FON ALAVERESİ ÖZEL HAYAT OLAMAZ’

Tayyar, söz konusu iddiaların kamuoyuna açıklıkla yanıtlanması gerektiğini savunarak paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

Fon vurgununda Muğla Valisi İdris Akbıyık’ın adı da geçiyor. 20 milyon lirayla girdiği fondaki parasını 50 milyon liraya çıkardığı iddiası yazılıp çiziliyor. Fatma Betül Sayan Kaya ve TERA Yöneticisi Emre Tezmen’le yakın ilişkisi konuşuluyor.

Vali Bey’e bunlar hatırlatılınca “Cevap vermek zorunda mıyım kardeşim. Benim özel hayatım” demiş. Evet, cevap vermek zorundasınız Vali Bey.

Cumhurbaşkanımızın Muğla’daki “uç beyi” milletin hakkını gözetir, şahsının değil. Fon alaveresi dalaveresi “özel hayat” olamaz. Lütfen, üzerinize düşeni yapın, o görevi bırakın.