YENİ Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, AK Parti'nin TBMM Genel Kurulu'nda görüşmeleri devam eden Fon Kanun Teklifi'ne SPK, TMSF ve Takasbank gibi kuruluşlarda işlemleri yürütmekle görevlendirilen kişilerin hukuki, mali ve idari sorumluluklarını ortadan kaldıracak içerikte bir önerge hazırlığında olduğunu iddia ederek, "Açıkça ikaz ediyoruz. Önergeyi meclise getirmeyin, suçluları korumaktan, bürokrasiyi de suça alet olmaya zorlamaktan vazgeçin. Suç işleyen ve suça iştirak eden herkes er geç mutlaka yargılanacaktır. Kaçtığınız yer neresi olursa olsun peşinizde olacağız" ifadesini kullandı.

CHP'li vekil Gökhan Günaydın'ın da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşıma göre, AKP'nin sunmaya hazırlandığı iddia edilen önergesinde SPK, TMSF, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Borsa, MKK, Takasbank ve tasfiye kuruluşları, bu kuruluşların işlemleri yürütmekle görevlendirdiği kişiler, bu kanun kapsamında görevlerinin gereklerine uygun aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluk taşımayacak” ifadeleri yer alıyor.

Günaydın'ın paylaşımında şu ifadeler yer alıyor:

"Rezilliklere doymuyorlar..

AKP’nin bir önerge hazırlığında olduğu duyumu alıyoruz.

Buna göre;

•SPK, TMSF, Yatırımcı Tazmin Merkezi, Borsa, MKK, Takasbank ve tasfiye kuruluşları, bu kuruluşların işlemleri yürütmekle görevlendirdiği kişiler,

bu kanun kapsamında görevlerinin gereklerine uygun aldıkları kararlar ve yaptıkları işlemler nedeniyle hukuki, idari ve mali sorumluluk taşımayacak”

Bunun anlamı nedir?

AKP ve bürokrasi yapılan işin hukuka aykırılığının farkında. Kendilerine ileride hesap sorulacağını biliyorlar. İş yaptırabilmek için bürokrasiye bir koruma kalkani sağlamaya çalışıyorlar.

Bu önerge henüz meclise indirilmiş değil.

Açıkça ikaz ediyoruz!

Önergeyi meclise getirmeyin, suçluları korumaktan, bürokrasiyi de suça alet olmaya zorlamaktan vazgeçin.

Suç işleyen ve suça iştirak eden herkes er geç mutlaka yargılanacaktır.

Kaçtığınız yer neresi olursa olsun peşinizde olacağız!"