Metropol Araştırma şirketinin çalışması, iktidarın fon krizi ile mücadelede sınıfta kaldığını yeniden gözler önüne serdi. Katılımcıların yarısından fazlası fon krizinin ana sebebini ‘siyasi müdahaleler yüzünden yeterli denetim yapılmaması’ olarak görüyor. Yüzde 65’i de fon krizini aydınlatmada hükümeti ‘başarısız’ buluyor.

KARNE KIRIKLARLA DOLU

Türkiye’nin Nabzı Araştırması’nda fon krizinin vatandaşlar üzerindeki etkileri ele alındı. Katılımcıların yüzde 52.7’si ‘siyasi müdahaleler nedeniyle yeterli denetim yapılmamasını’ krizin en önemli nedeni olarak görüyor. AKP seçmeninin yüzde 41.4’ünün de bu yanıtı vermesi dikkat çekti. ‘Fon krizi AKP’ye yönelik oy tercihinizi nasıl etkiledi’ sorusuna yüzde 17.8 ‘AKP’ye oy vermeyi düşünmüyorum’ yanıtını verdi.

Yüzde 40.7, vurguncuların ceza almayacağını düşünüyor.

Yüzde 69.1’i ‘siyasetçilerin krizden kazanç sağladığına veya sorumluları koruduğuna’ inanıyor. AKP seçmeninde bu oran yüzde 38.8, ‘sorumluları korudular’ diyenlerin oranı da yüzde 17.5

Katılımcıların yüzde 36.5’i ‘paraların kaçırıldığını ve kimsenin parasını geri alamayacağını’ düşünüyor. ‘Zarar nasıl karşılanmalı’ sorusuna yüzde 55.6 ‘fondan haksız kazanç sağlayanların mal varlığından’, yüzde 13.7 de ‘devlet bütçesinden, yani vergilerden’ yanıtını verdi.

Hükümetin krizle mücadele karnesi de mercek altına alındı. ‘Hükümetin fon krizini aydınlatma sürecini ne kadar başarılı buluyorsunuz’ sorusuna yüzde 23 ‘çok başarısız’, yüzde 41.9 ‘başarısız’ cevabını verdi.

Hükümeti başarısız bulanların oranı da yüzde 65’i buldu. Siyasetçilerin bu olaydan bizzat kazanç sağladığını düşünenlerin oranı ise yüzde 48.6 oldu.

Vatandaş parasının güvenliğinden endişeli

Katılımcıların yüzde 34.4’ü bankada veya fondaki parasının güvenliğinden endişeli. Çalışmada yer alanların yüzde 16.1’i ‘piyasaya güvenim azaldı, birikimlerimi sistem dışına çektim’ dedi. Krizinin birikimler üzerindeki etkisi tartışılırken katılımcıların yarısından fazlasının (yüzde 54.6) tasarruf yapacak birikiminin bulunmaması da araştırmanın dikkat çeken sonuçları arasında yer aldı. Ayrıca yüzde 49.2, fon krizi nedeniyle hane harcamalarını kısmayı düşünüyor.

‘Ekonomi daha da kötüye gidecek’

Araştırma, ekonomiye güvenin geldiği noktayı adeta özetledi. Çalışmada, ‘Ekonominin iyi mi yoksa kötü mü yönetildiğini düşünüyorsunuz’ sorusu yönetildi. Katılımcıların yüzde 78.3’ü ‘kötü yönetiliyor’ dedi. ‘Kötü yönetiliyor’ diyenlerin oranı AKP seçmeninde yüzde 58, MHP seçmeninde yüzde 75 olması dikkat çekti. Fon krizinin ekonomiye etkisinin uzun süreceğini düşünenlerin oranı ise yüzde 37.2 oldu. Ekonomik beklentilerde kötümserlik hakim. ‘Önümüzdeki 12 ayda ülkenin ekonomik durumu kötüleşir’ diyenlerin oranı yüzde 57.9’u buldu. ‘Kötüleşir’ yanıtını verenlerin oranı AKP seçmenlerinde yüzde 31,

CHP seçmeninde yüzde 81.7, MHP seçmeninde yüzde 48.6 oldu.

Adalete güven alarm veriyor

Hukuka güvenin giderek azalması çalışmanın araştırmanın sonuçlarına yansıdı. ‘Türkiye’de herhangi bir vatandaşın haksız yere gözaltına alınabileceğinden endişe ediyor musunuz’ sorusuna katılımcıların yüzde 70.3’ü ‘Evet’ yanıtını verdi. Bu oran AKP seçmeninde yüzde 50.8 oldu. Yüzde 59.2’nin de haksızlığa uğradığında hakkını mahkemelerde arayabileceğine güvenmediği ortaya çıktı. AKP seçmeninde bu oran yüzde 38.6.