Cumhurbaşkanı Erdoğan, yatırım fonlarındaki kriz ve tasfiye sürecini incelemek için DDK'yı görevlendirdi. DDK, SPK, Borsa İstanbul ve ilgili kurumlardan gizli, açık fiziki ve dijital belgeler talep edecek. Kurul, fon işlemlerindeki aksaklıkları ve sorumluları tespit edip raporunu Cumhurbaşkanı'na sunacak.

İKİ AÇIDAN İNCELEME

Fon kriziyle ilgili iki önemli adım atıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında "Fon Koordinasyon Kurulu" oluşturdu. Kurul, tasfiye sürecini yatırımcı hakları ve kamu yararı gözetilerek yönetecek. Hangi yatırımcının ne kadar alacağı, varlık ve likidite durumları belirlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ayrıca Devlet Denetleme Kurulu'nu (DDK) görevlendirdi. DDK, "Bugüne kadar ne oldu, işlemler nasıl yapıldı, denetimde hangi aksaklıklar yaşandı?" sorularını araştıracak.

DDK "FON" EKİBİ OLUŞTURUYOR

DDK, fon krizine ilişkin geniş kapsamlı bir denetim için Kurul içinden denetçilerden oluşan bir ekip kuruyor. Sermaye piyasaları uzmanları da bu ekibe dahil edilecek. Kurul, mevzuata aykırı işlemleri idari ve hukuki açıdan inceleyecek. Yatırımcıların hak kayıplarını önlemek ve piyasalarda istikrarı yeniden sağlamak hedefleniyor.

VERİ TOPLAMA İÇİN GENİŞ YETKİ

DDK, Anayasal yetkileriyle SPK, Borsa İstanbul ve diğer ilgili kurumlardan gizli ve açık tüm veri, belge ve kayıtları doğrudan talep edebilecek. Finansal kayıtlar ve dijital belgeler üzerinden şüpheli işlemler tek tek incelenecek. Fon krizine ilişkin "sorumlular kim, kurumların kusuru var mı?" sorularına yanıt aranacak.

DENETİM NEREDE AKSADI?

DDK ekibi, fonlarda gerçekleşen işlemleri ve kararları geriye dönük olarak inceleyecek. "Kim, hangi işlemi yaptı? Denetim mekanizmaları nerede aksadı?" sorularına yanıt verilecek. SPK, Borsa İstanbul ve diğer kurumların süreçleri mercek altına alınacak.

RAPOR CUMHURBAŞKANI'NA SUNULACAK

DDK, denetim sürecinin ardından idari soruşturma raporlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunacak. İnceleme ve idari soruşturma raporları tamamlandığında yetkili idari ve adli mercilere iletilebilecek.

TANRIKULU İSTİFA ETTİ

DDK Başkanı Salih Tanrıkulu, dün gece yaptığı açıklamada inceleme çalışmalarının başladığını duyurdu. Denetimlerin şeffaf biçimde yürütülebilmesi için Borsa İstanbul'daki görevinden istifa ettiğini belirtti.

Tanrıkulu, "Sermaye piyasalarında son dönemde yaşanan olaylarla ilgili olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla, Devlet Denetleme Kurulu tarafından sermaye piyasasında yatırım fonlarının işlemleri ile denetim faaliyetlerinin mevzuata uygun yürütülmesi ve gerekli idari, hukuki tedbirlerin hayata geçirilmesi amacıyla inceleme ve denetim çalışmalarına başlanmıştır" dedi.