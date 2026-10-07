Fonların 'gerçek dışı işlemler' ile paylarını elinde tuttuğu şirketlerin hisselerini şişirdiği ve bu yolla milyarlarca dolarlık vurgun yaptığı ortaya çıkmış, SPK tarafından şüpheli görülen 7 şirkete ait 131 yatırım fonunun tasfiyesine karar verilmişti.



Karar sonrası Borsa İstanbul'da yüzde 20'ye yaklaşan kayıp yaşanırken, yabancı yatırımcının da Türkiye piyasalarındaki ağırlığı günden güne erimeye başladı.





SON 20 YILIN EN DÜŞÜK SEVİYESİNDE



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) eski Başekonomisti Hakan Kara, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda bu duruma dikkat çekerek "Yabancıların tuttuğu devlet tahvili ve hisse senetleri, milli gelirimize oranla son 20 yılın en düşük seviyesinde" ifadelerini kullandı.





MERKEZ'DEN PİYASALARA 11 MİLYARLIK CAN SUYU



Öte yandan Borsa İstanbul'daki kayıpları sınırlamak için Türkiye Varlık Fonu (TVF) başta olmak üzere çeşitli araçlar ile BIST30 şirketlerine yönelik çok sayıda alım emri gerçekleştirilirken, TCMB'nin de fon krizinin ardından piyasalara arka kapı müdahalelerinde bulunduğu ortaya çıktı.



TCMB'nin net rezervleri, krizin başlamasından bu yana 10 milyar doların üzerinde düşüş yaşadı.





