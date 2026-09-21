Tera Yatırım’ın sahipleri Emre Tezmen ile babası Oğuz Tezmen’in servetlerindeki hızlı artış dikkat çekti. Baba-oğul, Forbes’un 2026 küresel dolar milyarderleri listesine ilk kez girerken, servetlerinin temelinde Tera Yatırım’daki hisseleri yer aldı.

MİLYAR DOLARLIK SIÇRAMA

Şirketin güncel ortaklık yapısında Emre Tezmen’in yüzde 31,9, Oğuz Tezmen’in ise yüzde 25,17 payı bulunuyor.

HİSSELERDE YÜZDE 4 BİN ARTIŞ

Tezmen ailesinin servetindeki yükselişte, 2022’de Borsa İstanbul’da işlem görmeye başlayan Tera Yatırım’ın hisse performansı öne çıktı. Verilen bilgilere göre şirket hisseleri Şubat 2025’te 8 lira seviyesindeyken 19 Aralık 2025’te 328,5 liraya kadar yükseldi ve yaklaşık yüzde 4.006 artış gösterdi. Şirketin piyasa değerinin de 4,57 milyar dolara ulaştığı belirtildi. Emre Tezmen, Brüksel Özgür Üniversitesi’nde ekonomi eğitimi aldı ve MBA yaptı. 2005’te Tera’yı kurarken evini ve otomobilini sattığı, ardından tüm birikimiyle Stok Menkul’ü satın aldığı; 2015 itibarıyla finansal varlık portföyü, faktoring ve bilgi teknolojileri alanlarına da girdiği aktarıldı. Tezmen’in son olarak İstanbul Nişantaşı’ndaki City’s AVM’nin hemen arkasındaki otoparkı 2 milyar liraya satın aldığı belirtildi.

BABASI ESKİ BAKAN

Emre Tezmen’in babası Oğuz Tezmen’in kariyeri ise Maliye Bakanlığı bünyesindeki görevlerden üst düzey bürokrasiye, ardından siyasete uzandı. TBMM kayıtlarına göre Tezmen; Maliye Bakanlığı hesap uzmanlığı, Gelirler Genel Müdür Yardımcılığı, Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğü, Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşar Yardımcılığı ve Ulaştırma Bakanlığı Müsteşarlığı görevlerinde bulundu. Türk Telekom ve Türk Hava Yolları yönetim kurulu başkanlıklarını da yapan Oğuz Tezmen, 52. Hükümet döneminde TBMM dışından Ulaştırma Bakanı olarak görev aldı. Daha sonra DYP’den Bursa Milletvekili seçildi.

SİYASİ DESTEKÇİLERİ DAHİL HERKES SORUŞTURMALI

YENİ Parti İzmir Milletvekili Ümit Özlale, sermaye piyasalarında yaşanan gelişmelere ilişkin yaptığı açıklamada, SPK tarafından tasfiyesi yürütülen 131 yatırım fonuna ilişkin soruşturmanın kapsamının genişletilmesini istedi.

Özlale, “Asıl mesele, bu yapının nasıl bir büyüklüğe ulaştığını, kimlerin zamanında buna müdahale etmediğini ve hangi kamu kurumlarının bu düzenin büyümesine imkân verdiğini ortaya çıkarmaktır” dedi. Zamanında alınmayan önlemlerin de hesabının mutlaka kamu otoriteleri tarafından verilmesi gerektiğini söyleyen Özlale, “Yalnızca işlemleri yapan fon yöneticilerinin adını sıralamak, onları gözaltına almak yetmez. Talimatları kim verdi? Menfaati kim sağladı? Bu mekanizmayı kim kurdu, kim korudu, kim görmezden geldi” diye konuştu. Özlale, patronlardan siyasi destekçilere kadar bütün talimat ve menfaat zincirinin de ciddiyetle soruşturulması gerektiğini belirtti.