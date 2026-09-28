AKP’li Fatma Betül Sayan Kaya ve eşinin 2 milyar liranın üzerinde kazanç sağladığı iddiaları tartışılırken skandala konu Özata Denizcilik şirketinde dikkat çeken bir istifa gündeme geldi. Fon krizinden günler öncesinde şirketin yönetim kurulundan ayrılan İskender Balcı’nın, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik’in damadı olduğu ortaya çıktı.

‘ŞİMŞEK SORACAK MI?’

Gazeteci Barış Pehlivan sosyal medya paylaşımında, “Özata Denizcilik’in yönetiminde çok kısa süre önce bir değişim yaşandı. İskender Balcı birdenbire istifa etti. Sanki, filikaya binip gemiyi terk etme gibi… Kim bu İskender Balcı? Osman Çelik’in damadı. Osman Çelik mi kim? Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı! Gördünüz mü? Memleketin hazinesini emanet ettiğimiz insanların pek ‘akıllı’ damatları nerelerden çıkıyor? Mehmet Şimşek yardımcısına ‘bu ne iş’ diye soracak mı” diye sordu.