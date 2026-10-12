Areda Survey, 30 Eylül - 4 Ekim 2026 tarihleri arasında Türkiye genelinde 2 bin 400 kişinin katılımıyla dikkat çeken bir kamuoyu araştırmasına imza attı. Katılımcılara piyasalarda yaşanan fon krizinde asıl sorumlunun kim olduğu ve mağduriyetlerin nasıl giderilmesi gerektiği soruldu. Vatandaşın durumdan ekonomi yönetimini sorumlu tuttuğu gözlendi.

ASIL SORUMLU EKONOMİ YÖNETİMİ VE DENETİM KURUMLARI

Anket sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 42’si krizin birincil sorumlusu olarak ekonomi yönetimini işaret etti. Yetersiz denetim yapan kurumları sorumlu görenlerin oranı yüzde 23,9 olurken, fonları yöneten portföy şirketleri ve yöneticilerini suçlayanlar yüzde 8,9’da kaldı. Yüksek getiri hırsıyla riskleri sorgulamayan yatırımcıları sorumlu tutanların oranı ise yüzde 5,6 olarak kaydedildi.

GENÇLER YÖNETİMİ, ORTA YAŞ DENETİMİ İŞARET ETTİ

Demografik dağılımda çarpıcı detaylar öne çıktı:

Yaş Grupları: 18-34 yaş grubundaki gençlerin yüzde 51’i ekonomi yönetimini sorumlu bulurken, 35-54 yaş grubunda bu oran yüzde 32,2’ye geriledi. Bu orta yaş grubunda denetim kurumlarını suçlayanların oranı yüzde 30,9’a ulaştı.

Cinsiyet ve Eğitim: Kadınların yüzde 44,7’si, lisans ve üzeri eğitim seviyesindeki vatandaşların ise yüzde 48’i birincil sorumlu olarak ekonomi yönetimini gösterdi.

"ZARARI KAMU DEĞİL, FON YÖNETİCİLERİ ÖDESİN"

Araştırmada mağdur yatırımcıların zararlarının kimin tarafından karşılanması gerektiği sorusuna ise net bir yanıt geldi. Katılımcıların yüzde 67,5’i zararın fon yöneticileri ve krizden önce haksız/yüksek kazanç elde edenlerden tahsil edilmesi gerektiğini belirtti.

Zararın devlet tarafından kamu kaynaklarıyla ödenmesini isteyenlerin oranı yüzde 7,9'da kalırken, "Yatırım riski kişiye aittir, kimse ödememeli" diyenlerin oranı yüzde 7,8 oldu. Yaş ilerledikçe zararın fon yöneticilerince karşılanması gerektiğini düşünenlerin oranı yüzde 78,5'e kadar yükseldi.