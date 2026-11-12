Borsada yılın üçüncü çeyreğine ilişkin bilanço dönemi bu hafta sona erdi. Ocak-eylül dönemine ilişkin bilançosunu açıklayan 583 şirketin yüzde 54’ü kâr ettiğini, yüzde 46’sı zarar ettiğini duyurdu. Zarar eden şirket sayısı 267’ye ulaştı. Yılın ikinci çeyreğinde borsadaki şirketlerin yüzde 42’si zarar etmişti. Böylece fon krizinin etkilerinin görüldüğü ilk bilanço döneminde zarar eden şirket sayısında belirgin bir artış gözlemlendi.

SİGORTADA FON ETKİSİ

Tüpraş, Garanti Bankası ve Türk Hava Yolları, borsada en yüksek net kâr bildiren şirketler olarak ilk 3 sırada yer aldı. En büyük zarar ise Vestel ile Lider Turizm’de görüldü. Sektörel bazda bakıldığında ise bankalar, ikinci çeyreğe paralel olarak, üçüncü çeyrekte 95.5 milyar liralık net kâr, bildirdi. Reel sektörde ise net kâr beklentileri aşarak 300 milyar liraya dayandı. Ancak sınai ve gıda hisselerinde üçüncü çeyrekte net kâr, ikinci çeyreğe kıyasla geriledi. Sektörel bazda en büyük düşüş ise kârı 5’te 1’i seviyesine inen sigortada görüldü.