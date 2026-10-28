Fon vurgununda yaklaşık yarım milyon kişinin mağdur olurken madalyonun diğer tarafında ise yüksek gelir elde edenler bunları, tartışmaların odağındaki iade hesabına yatırarak temize çıkmaya çalışıyor. Astor Enerji’nin patronları Feridun ve Enver Geçgel’in de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’na 5 milyar lira yatırmasının ardından, mal varlıkları üzerindeki tedbir kararı kaldırıldı. Kararın ardından Geçgel kardeşlerin çiftliklerinde adak kestiği ortaya çıktı. Sosyal medya hesabından Geçgel’in Ankara Sincan’daki çiftliğinden adak fotoğrafı paylaşan kasap Cem Kaymaz, “25 adet adaklık keçimiz Astor Jeneratör fabrikası sahibi Enver Bey’e hayırlı olsun” dedi.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.